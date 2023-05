Message de Mgr Gaétan Proulx, O.S.M.

Gaspé, le 25 mars 2023

À TOUTE LA FAMILLE DIOCÉSAINE EN GASPÉSIE ET AUX ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Chères diocésaines et chers diocésains,

Le 13 février dernier, S.E. Monseigneur Ivan Jurkovic, Nonce apostolique au Canada, m’a pris par surprise en me téléphonant pour m’annoncer la nomination de Monseigneur Claude Lamoureux comme mon successeur, par le pape François. Je peux vous dire que ça m’a fait une drôle d’impression, un petit pincement au cœur. Je m’en suis remis depuis.

Comme c’est la règle dans l’Église, lorsqu’un évêque atteint 75 ans, il est prié de faire sa renonciation au Saint-Père. C’est bien sûr ce que j’ai fait. Aussi après quelques mois d’attente, la nouvelle est tombée, je suis devenu évêque émérite du Diocèse de Gaspé. Je conserverai ce titre jusqu’à la fin de mes jours.

Bien chers frères et sœurs, depuis près de six ans et demi, je suis au milieu de vous, et jour après jour, j’ai appris à vous connaître et à vous aimer. Pour vous et avec vous, j’ai tenté d’être votre pasteur selon le cœur de Dieu. J’ai appris à conjuguer ma vie de chaque jour avec tous les défis d’une Église qui a une histoire de plus de cent ans, en essayant de vivre le thème de cette année mémorable des fêtes du centenaire : « Toujours en route et jamais déracinés », un thème qui nous appelle à oser l’avenir avec foi et espérance.

Notre Église diocésaine présente en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine est une Église audacieuse. Par sa marche créatrice, par ses projets novateurs, elle arrive même à attirer l’attention d’autres Églises diocésaines par ses initiatives surprenantes. C’est là un signe de grande vitalité pour lequel nous devons être fiers.

Je remercie le Seigneur de m‘avoir permis de servir l’Église de ce diocèse du « Bout du monde » comme on dit ici. Je rends grâce au Seigneur pour mes proches collaborateurs et collaboratrices des Services Diocésains et de tous les Conseils qui assistent l’évêque dans sa mission, de même que tous les prêtres anciens et plus jeunes, qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs, au service de la mission dans les diverses communautés chrétiennes. Merci aux diacres permanents et à leurs épouses qui n’hésitent pas à prêter main forte dans le ministère de terrain. J’en ai ordonné quatre et j’en suis fier. Merci aux membres des instituts de vie consacrée qui, discrètement, vivent des pages d’évangile par leur présence et leur service souvent dans l’ombre. Mais je m’en voudrais d’oublier toutes les personnes généreuses qui s’impliquent sur le plan de la transmission de la foi, de l’annonce de l’Évangile. Merci aux personnes engagées dans les assemblées de fabrique et pour qui la tâche est souvent difficile. Je ne veux oublier personne : je dis un grand merci à toutes les personnes de bonne volonté qui comme une courte-pointe, forment une mosaïque de visages resplendissante et garante de l’avenir.

En terminant, je vous demande de prier pour les vocations. Notre Église a besoin de nouveaux prêtres pour rassembler le peuple de Dieu dans la célébration de l’eucharistie, pour annoncer l’Évangile et le guider dans un esprit de discernement synodal. Trois jeunes du Bénin, de la Colombie et de Haïti actuellement sont en cheminement. Accompagnons-les de notre prière.

Je vous souhaite de belles fêtes pascales. Que le Seigneur ressuscité vous bénisse en vous assurant qu’il est avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde.

MERCI ET AUREVOIR.