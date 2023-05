Avis de décès

Claude Lavoie

À son domicile, auprès de « mi amor », le 27 mars 2023, est décédé à l’âge de 58 ans, monsieur Claude Lavoie, conjoint de Karine Minville demeurant à Grande-Vallée.

Une célébration de sa vie a eu lieu au Salon Funéraire Harris Gleeton de Grande-Vallée lundi le 3 avril 2023.

Monsieur Claude Lavoie laisse dans le deuil : sa conjointe Karine Minville; ses filles chéries : Romy-Félicia (Cédrick), Samantha (Félix); ses belles filles : Jana (Louis-Philippe), Maude (Gabriel); sa mère madame Jeanne-Aimée Minville; ses deux soeurs : Josette (Sylvain) et Julie (Pierre); ses neveux, nièces, ainsi que de nombreux amis.

Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du Grand Défi Pierre Lavoie.

Florence Pelchat

À son domicile, le 4 avril 2023, est décédée à l’âge de 92 ans, madame Florence Pelchat, épouse de feu monsieur Émilien Déry et fille de feu monsieur Isidore Pelchat et de feu madame Alice Boucher. Madame Pelchat demeurait à Manche-d’Épée.

Les funérailles de madame Pelchat seront célébrées en l’église de Madeleine lundi le 22 mai 2023 à 10 h 30, et de là au cimetière de l’endroit, lieu de la sépulture. Parents et amis sont priés d’y assister sans autre invitation.

Madame Pelchat laisse dans le deuil ses enfants : Marjolaine (Donald), Georgette (Réal), Monique (Denis), Lucie, Gervais (Johanne), Gilbert, Jocelyne (Jean), Pascale, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, son amie d’enfance madame Rita Blanchette, notre bonne amie Manon Campion ainsi que de nombreux parents et amis. L’ont précédée son fils Paul-René ainsi que son petit-fils Martin.

Jean-Charles Minville

Au CISSS de la Gaspésie – CHSLD Mgr Ross, le 6 avril 2023, est décédé à l’âge de

79 ans, monsieur Jean-Charles Minville, fils de feu monsieur Majorique Minville et de feu madame Élizabeth Coulombe demeurant à Grande-Vallée.

Selon les volontés de monsieur Jean-Charles Minville, il n’y a pas eu de célébration commémorative.

Monsieur Jean-Charles Minville laisse dans le deuil : ses enfants : Claudio, Marco, Annie, Dan, Danny et Yan; ainsi que leur conjoints et conjointes; deux frères; une soeur; beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, ainsi que parents et amis.

Gracien Chicoine

Au CLSC de Grande-Vallée, le 11 avril 2023, est décédé à l’âge de 61 ans, monsieur Gracien Chicoine, époux de dame Maryse Côté demeurant à Grande-Vallée.

La famille vous accueillera en la Résidence Harris Gleeton de Grande-Vallée le vendredi 5 mai 2023 de 13 heures à 16 heures.

Une prière suivra le même jour au même endroit à 16 heures.

Monsieur Gracien Chicoine laisse dans le deuil : son épouse dame Maryse Côté; sa fille Roxanne (Pierre-Luc); son petit-fils Félix; sa soeur Suzanne; ses frères Doris et Claude; beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces; ainsi que parents et amis.

Les gens qui le désirent peuvent faire un don à l’Association du cancer de l’Est-du-Québec.

