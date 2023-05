Ordination épiscopale de Mgr Claude Lamoureux – 3 mai 2023

Mgr Claude Lamoureux, nommé le 23 février 2023 par le Pape François, comme dixième évêque du diocèse de Gaspé (Église en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine) prendra bientôt ses fonctions.

Ceci aura lieu lors d’une célébration eucharistique prévue le mercredi 3 mai 2023, à 14 heures en la Cathédrale Christ-Roi de Gaspé. Au cours de cette messe Monseigneur Claude Lamoureux sera ordonné évêque et prendra possession de son siège. L’ordination épiscopale lui sera conférée par S.E. Monseigneur Denis Grondin, archevêque de Rimouski, assisté de S.E. Monseigneur Christian Rodembourg, m.s.a., évêque de Saint-Hyacinthe et de S.E. Monseigneur Gaétan Proulx, o.s.m., évêque émérite de Gaspé, en présence de de S.E. Monseigneur Ivan Jurkovič, Nonce apostolique au Canada et de plusieurs autres évêques.

Un vin d’honneur sera servi à l’intérieur de la Cathédrale à la fin de la célébration.

Toute la population de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine est invitée à venir prendre part à cet événement unique pour notre diocèse !

Veuillez noter que la cérémonie sera retransmise en direct sur Télé-Gaspé, TVCGR et le site Web du Diocèse de Gaspé

Pour plus d’informations :

Eileen Perry, responsable des communications au diocèse de Gaspé

418 368-2274, poste 238

eileen.perry@diocesegaspe.org