Employabilité : des parcours accessibles pour tous !

Gaspé, 19 avril 2023 – Une quarantaine de personnes étaient présentes à la diffusion de l’étude “ Comprendre et améliorer l’employabilité dans La Côte-de-Gaspé ”. Les participants ont particulièrement apprécié la présentation des résultats de l’étude par nos cinq panélistes issus du milieu de l’emploi, de la formation et du communautaire.

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, le maintien en emploi constitue un enjeu crucial des employeurs de notre région. Les participants ont pu se familiariser avec les principaux obstacles au maintien en emploi des personnes plus éloignées du marché de l’emploi et de la formation. Parmi ceux-ci, notons la stigmatisation, l’organisation du travail, l’accessibilité aux parcours de formation, sans oublier les particularités des populations anglophones.

J’acceptais pas ma différence (…) je voulais pas en parler.

(…Maintenant) Je m’accepte en tant que personne différente, et il y a une place pour moi.

Jean-Rémi, qui témoigne dans les capsules vidéos

Les recommandations de l’étude concernent surtout l’accompagnement continu et stable des personnes, la sensibilisation des employeurs aux réalités et aux besoins de soutien des employés et enfin, la visibilité et la mise en valeur des services en employabilité et en formation.

Les recommandations ont été accueillies positivement et les échanges ont confirmé le besoin de mieux connaitre les services dans notre MRC. Le témoignage d’une organisation qui accueille régulièrement des personnes en intégration a mis en lumière l’expérience enrichissante et valorisante, à la fois pour les personnes qui vivent une expérience de travail et pour les employeurs qui voient ces personnes évoluer, cheminer et prendre confiance.

Quand tu as un parcours différent, quand tu apprends autrement, le fait de vivre une expérience en entreprise permet à ces jeunes adultes souvent sans diplôme de développer les compétences par l’apprentissage en milieu de travail.

Un milieu de travail ouvert à tous permet le développement de l’estime de soi et permet d’ouvrir ces jeunes sur les possibilités offertes par la vraie vie. En tout temps, pas juste en période de rareté de la main d’œuvre, être ouvert à l’insertion en emploi, c’est vraiment gagnant pour tous.

André Richard, Multi-Services, Grande-Vallée

Les participants ont eu un aperçu de quelques capsules présentant des parcours d’intégration réussis. Ces capsules seront mises en ligne en mai. Enfin, un dépliant destiné aux employeurs, présentant les ressources et services, a été distribué. Des moyens seront identifiés afin de faire connaître les ressources disponibles pour les employeurs du territoire.

