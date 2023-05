Écho de Petite-Vallée

Mise au point sur le climat au conseil municipal de Petite-Vallée

Petite-Vallée, 31 mars 2023 :

Chers concitoyens et concitoyennes,

À la suite du départ précipité de madame Clavet, il me fait plaisir de prendre la relève de la mairie pour quelques mois.

C’est d’ailleurs avec stupéfaction et regret que nous avons appris, le même jour que vous tous, la démission de notre mairesse, Mélanie Clavet. Je dis stupéfaction car nous formions une belle équipe et nous travaillions bien ensemble. Chacun de nous apportait son point de vue en complémentarité aux autres et nos débats se tenaient toujours dans le respect de tous. Madame Clavet exerçait un excellent leadership avec écoute et ouverture.

Nous sommes désolés d’apprendre qu’elle ait dû quitter ses fonctions pour les raisons qu’elle nous a tous partagées. Nous tenons à la remercier pour sa vision, son enthousiasme et sa grande loyauté au village de Petite-Vallée. Mélanie a débuté de beaux projets que nous poursuivrons avec autant de volonté qu’elle l’aurait démontrée. Nous mènerons à bon port ses objectifs. Pars la tête haute Mélanie! Tu as su nous diriger de main de maître et tu es une inspiration pour nous tous.

Je profite de ce moment pour vous remercier de votre grande participation à notre fin de semaine de Plaisirs d’hiver qui a eu lieu le dernier week-end de février, soit les 24-25 et 26 février dernier. Cette fin de semaine, grandement attendue de tous et toutes, nous a rappelé les bons moments que nous avons partagés avant la venue de la pandémie. L’activité nous a aussi permis de constater que nous sommes fins prêts à recommencer à se rencontrer et qu’il fait bon se voir dans des contextes familiaux. Nous vous reviendrons sous peu avec de nouvelles activités.

Soyez assurés que nous sommes aussi à l’écoute de vos demandes et projets à venir. Il nous fera plaisir de vous accueillir lors de nos séances publiques qui se tiennent habituellement le 1er mardi du mois. Cependant, prenez note que la séance régulière du mois d’avril est reportée au 11 avril 2023.

Au plaisir de se rencontrer !

Eau potable

Au cours de 2023, nous allons procéder à quelques travaux figurant à la programmation 2020-2024, que ce soit l’ajout d’équipements et la mise à niveau des équipements au poste de pompage et du poste de surpression.

La consommation quotidienne d’eau potable s’est maintenue à quelque 60 m3 depuis le début de l’année 2023, bien en-deçà de 2022 alors que nous avions une fuite majeure qui a été colmatée en juin dernier. Il convient de souligner la vigilance et les interventions rapides de notre employé, monsieur Nelson Richard, lequel est constamment à l’affût des écarts de consommation susceptibles de provenir de fuites, ce qui permet d’éviter le gaspillage de l’eau et de diminuer les frais d’exploitation du système de pompage.

VOTRE ADRESSE COURRIEL S.V.P.

Il convient de mentionner que la municipalité est à recueillir l’adresse courriel et le numéro de téléphone cellulaire de tous les contribuables de telle sorte d’aviser le maximum de citoyens de façon individuelle dans le cas d’avis d’ébullition ou pour toute autre situation qui en justifie le besoin. Nous vous invitons à nous écrire à bibliopv@globetrotter.net

Déneigement

L’hiver 2022-2023 s’est avéré tout de même assez clément. Monsieur Nelson Richard a de nouveau offert un maximum de services à la population en effectuant un déneigement soutenu et de qualité. En raison de situations répétées de pluies verglaçantes et verglas, la municipalité a effectué quelques interventions d’épandage d’abrasif, même au-delà des rues municipales et ce, par souci de sécurité publique. Notre employé fait le nécessaire, nonobstant la nuit et les fins de semaine pour assurer un service adéquat.

Marcheurs, faites-vous voir!

Aux marcheurs et marcheuses,

Nous vous rappelons donc, surtout si vous marchez en bordure de la route 132 ou d’un chemin municipal, de porter des vêtements avec des bandes réfléchissantes ou d’apporter une lampe de poche ou frontale.

Sinon, l’anneau d’entraînement est à votre portée au centre du village. C’est un endroit sécuritaire et la surface de poussière de pierre permet une bonne absorption.

Patinoire

Le fait qu’il n’y ait plus de bandes latérales facilite grandement l’entretien régulier, le vent se chargeant de déblayer la majorité de la surface glacée. Lors de tempêtes, il devient alors possible d’accéder avec de la machinerie et d’enlever le tout en un rien de temps. La main-d’œuvre bénévole étant de plus en plus rarissime, nous y voyons la planche de salut pour assurer la présence de la patinoire de Petite-Vallée.

Remerciements au conseiller Karl Hervieux qui a pris la relève de Marie-Claude Richard pour assurer, avec son équipe réduite de bénévoles, la fabrication et l’entretien de la surface glacée durant tout l’hiver marqué par des redoux qui ont fait en sorte que tout fut à recommencer à quelques reprises.

Gestion des matières résiduelles

Suite à l’achat regroupé d’un camion avec les municipalités de Cloridorme, Petite-Vallée, Grande-Vallée en 2022, il s’en est suivi une période d’ajustement. Il a donc fallu revoir les horaires de cueillette, notamment pour ce qui est des matières recyclables. Le fait qu’il s’agisse d’un camion à chargement frontal fait en sorte que lors de journées de grands vents, les matières volatiles s’échappent lors du basculement des bacs. Ainsi, ça a occasionné quelques changements répétés des horaires de cueillette.

Nous souhaitons ardemment que la situation pourra se stabiliser à court terme alors que le regroupement est à revoir les modalités de fonctionnement pour offrir le meilleur service possible et à moindre coût.

SITES RÉCRÉO-TOURISTIQUES

Au cours de la prochaine année, la municipalité planchera sur différents projets touristiques en vertu de sommes rendues disponibles par le biais de programmes d’aide financière. Parmi les projets envisagés, notons des aménagements et améliorations sur les sites du Mont-Didier, de l’anneau d’entraînement, du parc municipal, du terrain de la patinoire et du terrain adjacent au havre de pêche acquis l’an dernier.

Nous avons eu recours aux services d’une firme gaspésienne, L’Atelier des paysages, pour dresser des croquis des aménagements envisagés. Au cours de l’été, vous serez à même de constater l’évolution des travaux qui seront effectués sur chacun des sites.