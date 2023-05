Les nouvelles du Verger d’Antoine

Depuis la mi-mars jusqu’à la mi-juin, la municipalité met à la disposition les belles fenêtres ensoleillées de son accueil touristique pour des semis de toute sorte. Venez faire un tour! Des maraîchers grands et petits s’y rencontrent chaque samedi à 10 h pour semer, transplanter et préparer la 3e saison du projet NOURRIR NOTRE MONDE.

À partir de la mi-juin arrêtez-vous au Verger! Il y aura de nouveaux bacs-potager et des lopins de terre disponibles pour ceux et celles qui aiment prendre de l’air, seul ou en famille, dans un endroit fabuleux. Un endroit pour apprendre et comprendre, pour cultiver et s’émerveiller.

À nos pelles et bêches! À nos légumes locaux, nos belles fleurs et nos petits fruits frais de chez nous!