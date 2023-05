L’Association chasse et pêche de Grande-Vallée en action

Élection des administrateurs pour l’année 2023

En l’absence de nouvelles candidatures, messieurs Sylvain Bouchard, Marc-André Côté, Hubert Fournier, Jean-Luc Fournier, Mario F Fournier, Michel Lambert, André-Pierre Minville, Berchmans Minville, Ronald Minville et Jean-Georges Richard ont tous été réélus pour un autre mandat d’un an.

Avouons que depuis quelques années, il n’y a pas eu de grands changements au sein de la composition du conseil. La plupart des administrateurs actuels sont impliqués depuis belle lurette, certains depuis plus de 20 ans et d’autres plus de 10 ans. Comme on dit, c’est à se conforter que l’on se réconforte!

Nous croyons qu’un vent de changement s’impose au sein du comité, pour le mieux-être et la pérennité de l’association. Obtenir de nouveaux points de vue et de nouvelles idées nous apparaît être un incontournable afin que l’association puisse continuer à remplir sa mission et organiser différentes activités au bénéfice de ses membres, appréciées par ses membres. Il serait opportun et bénéfique pour tous de renouveler les troupes afin d’amener de nouvelles compétences et expertises au sein du conseil. Pourquoi ne pas en profiter pour avoir la présence de femmes et de jeunes autour de la table? Ça vous intéresse? Alors n’hésitez pas à nous contacter!

Formation des chasseurs

La réussite des cours de formation du Programme d’éducation en sécurité et en conservation de la faune (PESCOF) mène à l’obtention du certificat du chasseur, certificat obligatoire pour se procurer les permis nécessaires à la pratique

de la chasse au Québec, ainsi qu’à l’obtention du permis de possession et d’acquisition d’arme à feu (port d’armes). Ces cours s’adressent à toute personne de 12 ans et plus. Pour de plus amples renseignements, visitez le site fedecp.com.

Le Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu (CCSMAF) est offert en présentiel seulement (durée

8-10 heures). Ce cours a été donné auprès de 61 participant(e)s à Grande-Vallée les 25 et 26 mars dernier. Prochain cours à Grande-Vallée : printemps 2024.

Le cours Initiation à la chasse avec arme à feu (ICAF) est offert en ligne seulement (durée ± 5 heures).

Le cours Initiation à la chasse avec arc ou arbalète (ICAA) est offert en ligne seulement (durée ± 6 heures).

Vue d’ensemble des activités 2023

Voici sommairement ce sur quoi nous tablerons au cours des prochains mois :

Membership : Acheter votre carte de membre, c’est encourager et reconnaître les efforts déployés par votre association, via ses bénévoles. À ce jour, nous avons 161 cartes vendues. Les cartes (10 $) sont disponibles auprès des administrateurs. Merci d’avance de nous appuyer!

Tirage spécial : Nous mettrons en vente sous peu des billets pour gagner une carabine et tout son attirail. Le tirage se fera lors de la soirée annuelle de l’association. Détails à venir plus tard.

Pêche blanche : Cette activité a eu lieu samedi le 25 mars et dimanche le 26 mars au lac de la Ferme et au lac à Francis. Beaucoup de monde heureux et de très belles prises! Merci aux nombreux adeptes d’avoir respecté les quotas et d’avoir gardé les deux endroits propres.

Soirées thématiques : En collaboration avec la FédéCP-GÎM, nous organiserons à l’automne des soirées conférence en ce qui a trait :

au Plan de gestion de l’orignal 2026.

aux conclusions de l’expérimentation 2016-2022 sur la restriction de la taille légale des bois (RTLB) chez le cerf de Virginie.

aux avantages de recourir aux chiens de sang pour trouver une bête blessée ou abattue.

Journée familiale au lac de la Ferme : Cette journée est traditionnellement organisée lors de la dernière fin de semaine de juillet. Toutefois, considérant la tenue de la 3e édition du Festival Country de Grande-Vallée du 21 au 23 juillet et la tenue de la 40e édition du Festival en chanson de Petite-Vallée du 28 juillet au 5 août et ne voulant pas nuire à nos activités respectives, nous avons décidé de tenir cette activité le dimanche 6 août. Hot-dogs, croustilles, liquides variés, musique et tirage moitié-moitié seront de retour. En cas de pluie, l’activité ne sera pas reportée.

Tournoi de tir : Nous prévoyons organiser un tel tournoi (carabine et arbalète) lors de la fin de semaine de la Fête du travail. On prévoit y ajouter un dîner (BBQ et autre) ainsi qu’un service d’ajustement de carabine et d’arbalète. Les gagnants de chaque tournoi se partageront un prix de 250 $. Nous vous reviendrons sous peu avec plus de détails.

Soirée annuelle : ++La prochaine soirée annuelle de l’association aura lieu le samedi 18 novembre à la salle communautaire Clairence-Minville. Musique par Anne et Jean-Maurice. Bien sûr, il y aura encore de nombreux tirages (prix associés aux cartes de membre, prix de présence et le fameux prix du président). Ne ratez pas ça!

Congrès : Le prochain congrès annuel de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine aura lieu à Grande-Vallée le 6 avril 2024. Détails à venir.

Amis chasseurs, trappeurs et pêcheurs, vous avez des idées ou des préoccupations à nous soumettre, n’hésitez pas à contacter Berchmans Minville, président, au 418 393-3215.