Des nouvelles du Village en chanson de Petite-Vallée

Programmation

du Festival en chanson

de Petite-Vallée : 40 ans à célébrer et soutenir la chanson dans tous ses états

Pour ses 40 ans, le Festival en chanson de Petite-Vallée dévoile une affiche des plus colorées, à l’image de la chanson qu’il célèbre chaque année à partir des villages de Petite-Vallée et Grande-Vallée, sur le magnifique littoral nord gaspésien. Cette édition anniversaire, qui aura lieu du 28 juillet au 5 août prochain, sera une fois de plus l’occasion de souligner la richesse de la musique francophone et autochtone, à travers une soixantaine de rencontres artistiques intimistes, dans l’environnement chaleureux et authentique qu’on lui connaît.

Tout est lié : une thématique qui transcende la programmation

Si le thème choisi pour cette édition du Festival en chanson réfère d’abord à ses artistes passeurs Richard Séguin et Florent Vollant, il infuse par ailleurs toute la programmation de l’événement. « Nous avons construit la réputation du Festival en tissant des liens. Des liens avec les communautés artistiques, avec les publics de festivaliers locaux et de partout au Québec, des liens intergénérationnels, des liens avec les artistes issus des Premières Nations. Cette édition est un miroir qui démontre la richesse de la chanson francophone, autochtone, québécoise, canadienne et même internationale » évoque le directeur général et artistique Alan Côté.

Ces liens, qui témoignent de l’histoire et du futur du Festival en chanson, sont en filigrane de cette programmation dévoilée aujourd’hui. Certains sont évidents, comme ceux tissés avec les ancien.nes participant.es, chansonneur.es ou artistes en résidence qui sont nombreuses et nombreux à revenir au bercail en cette année toute spéciale. Patrice Michaud, Vincent Vallières, Kanen, Dumas, Katia Rock, Ariane Roy, Caroline Savoie, La Faune, Jeanne Côté, Plywood Joe (Joey Robin-Haché), Véronique Bilodeau, Matt Boudreau (BAIE), Velours Velours, Cédrik St-Onge, Tom Chicoine et Marco Ema (Vendôme) sont toutes et tous passé.e.s par Petite-Vallée au début de leur carrière musicale.

D’autres liens plus récents, mais forts de sens, seront aussi à l’honneur soit ceux faits avec les artistes et les communautés autochtones. Des représentant.e.s des Innus, Micmacs et Hurons-Wendats se produiront ainsi au Festival ; il s’agit entre autres de la poétesse originaire de Pessamit Natasha Kanapé, du rappeur micmac Q-052 et de l’autrice-compositrice-interprète Sandrine Masse de Wendake. En reconnaissance de l’amitié qui unit l’événement gaspésien aux communautés innues, de même qu’en guise de legs du passage de Florent Vollant comme premier artiste passeur autochtone du Festival en chanson, un shaputuan (tente traditionnelle) sera érigé et pourra accueillir une centaine de spectateurs lors des cinq spectacles qui y seront présentés.

Deux concerts collectifs uniques avec La Marée du gars du Lac et la Marée de l’aube

Les marées d’artistes, ces concerts collectifs uniques créés pour le Festival en chanson, sont parmi les valeurs sûres de retour lors de l’édition prochaine. La première, la Marée du gars du Lac, a été confiée à Gab Bouchard, figure montante de la chanson. Il partagera la scène et sa vision artistique avec deux autrices-compositrices-interprètes de sa génération, Ariane Roy et Caroline Savoie, ainsi qu’avec le légendaire Pierre Flynn. En collaboration avec Diffusion Hector-Charland, les publics de l’Assomption et de Petite-Vallée auront rendez-vous avec ces quatre artistes incomparables qui ont en commun un fond de rock, des voix distinctes et une façon d’aborder la scène avec intensité.

Quant à la Marée de l’aube, qui sera créée grâce à un partenariat avec le Festival KWE! et le Grand Théâtre de Québec, elle réunira sur une même scène Vincent Vallières et son groupe, Natasha Kanapé, Dumas, Kanen et Sandrine Masse. Mis en scène par Alexia Bürger et placé sous la direction musicale d’Amélie Mandeville, ce concert se voudra une autre occasion de rencontres et d’échanges artistiques entre allochtones et autochtones de générations différentes.

De nouvelles voix à découvrir avec la sélection des Escales en chanson de Petite-Vallée

Les festivaliers seront heureux de découvrir de nouvelles voix, celle des chansonneur.es

des Escales en chanson de Petite-Vallée. Sélectionné.es à la suite d’un processus d’appel à candidatures et d’auditions, ces artistes de la relève prendront part à une tournée de résidences artistiques, d’ateliers et de spectacles, qui culminera au Festival en chanson. Alphonse Bisaillon, Luan Larobina, Luciole, Sandrine Masse, Sandrine St-Laurent, Mélina Lequy, Sam Faye et Tamara Weber se produiront ainsi à de nombreuses reprises, en groupe ou en duo, tout au long de l’événement.

Encore et toujours plus!

Des premières lueurs du jour jusqu’au beau milieu de la nuit, Petite-Vallée et Grande-Vallée vibreront au rythme de toutes les chansons. Tout au long des 10 jours que dure le Festival, entre 6 et 8 spectacles seront présentés quotidiennement dans le cadre de brunch-concerts, de sessions acoustiques dans un hangar à bateau, de haltes musicales dans les villages environnants, d’après-midis « coups de cœur des programmateurs », lors d’une série de 5 à 7 gratuits à l’heure de l’apéro, pendant des grands spectacles rassembleurs ainsi qu’à travers des fins de soirées festives.

En plus des artistes précédemment mentionnés, le directeur-chanteur Alan Côté (qui a lancé un deuxième album en novembre dernier!), le groupe acadien Baie, Gregory Charles, Guylaine Tanguay, les Grands Hurleurs, les Hay Babies, la fresque chorale Les Saisons de Vigneault, le Winston Band, Lydia Képinski, Marc Hervieux, Marilyne Léonard, Miss Sassoeur, Michel Rivard, Philippe B, Quartom, The Two, et Vanessa Borduas sont aussi de la partie.

À l’aube d’une nouvelle décennie

Pour le Festival en chanson de Petite-Vallée, c’est une cinquième décennie d’existence qui débute en marge de cette édition anniversaire. Aux dires d’Alan Côté, il s’agit d’un moment important dans la vie de l’organisation qu’il chapeaute : « C’est entouré de Richard Séguin et de Florent Vollant qu’on traversera le grand pont de cette décennie. La chanson est bien vivante à Petite-Vallée, mais afin qu’elle reprenne toute sa place, il faut lui reconstruire un nouveau lieu où se déployer complètement », évoque-t-il. En référence au Théâtre de la Vieille Forge, son quartier général incendié en 2017, dont les travaux de reconstruction doivent débuter au cours des prochains mois. « Une première pelletée de terre à l’aube d’une cinquième décennie en chanson, ça ferait bien! Comme quoi, tout est lié! » conclut-il.

Billetterie

Les billets pour chacun des spectacles sont en vente, de même que les différents passeports et forfaits.

Billetterie : festivalenchanson.com / 418 393-2592 / 41 rue Principale à Petite-Vallée.

Invitation à participer à une journée d’information et de mobilisation sous le thème : « 40 ans dans l’Estran : et si on chantait ensemble? »

Dans le cadre du 40e anniversaire du Festival en chanson de Petite-Vallée, les artisans de l’organisation invitent la population de l’Estran à participer à une journée d’information et de mobilisation ayant pour thème « 40 ans dans l’Estran : et si on chantait ensemble? ». Celle-ci aura lieu le dimanche 28 mai prochain à la salle Clairence-Minville de Grande-Vallée, de 9 h à 17 h.

À travers quatre panels thématiques axés sur les valeurs du Village en chanson de Petite-Vallée, les participants seront invités à discuter des différents enjeux économiques, touristiques, sociaux et culturels présents dans l’Estran, à réfléchir à des pistes de solution ainsi qu’à l’apport de l’organisme dans la prise en charge de ces défis.

Cette journée permettra également de répondre à toutes les questions de la population concernant le Village en chanson de Petite-Vallée et de mettre en lumière l’impact et l’importance de l’organisme et de ses activités.

Grâce à cette journée, nous souhaitons :

Démystifier les idées préconçues sur le Village en Chanson en ouvrant nos portes et en donnant la parole à la communauté;

Mettre en lumière les différents acteurs et partenaires qui contribuent à la réussite du Festival en chanson;

Créer un pont d’échange entre la communauté de l’Estran et l’organisation du Village en Chanson.

Avec la participation de Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé à l’Assemblée nationale du Québec, de Régis Labeaume, maire de la ville de Québec de 2007 à 2021, de Daniel Boucher, auteur-compositeur-interprète et conseiller municipal à St-Maxime-du-Mont-Louis, de représentants de ministères et d’organisations publiques, de commerçants et d’organismes locaux, ainsi que de l’équipe du Village en chanson de Petite-Vallée.

Cette journée d’information et de mobilisation est rendue possible grâce au soutien de la SADC de Gaspé et de la MRC de La Côte-de-Gaspé.

Toute la population est invitée à y assister. Nous vous invitons à confirmer votre présence en obtenant votre laissez-passer gratuit (comprenant le repas du dîner et un vin d’honneur), par téléphone au 418 393-2592 ou en ligne : https://bit.ly/40ansdanslestran.

Prix de présence : tirage d’un passeport double pour les grands spectacles du Festival en chanson.