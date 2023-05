Cercle de Fermières de Grande-Vallée

En janvier dernier, nous vous mentionnions que madame Christina Leroux, l’une des responsables des jardins d’Antoine situés au Verger du même nom, nous soumettait un projet en lien avec la culture pédagogique. La demande était à l’effet que les Fermières fabriquent des petits tabliers de jardinage pour la classe de première année. Alors, le 4 avril, nous les avons donc remis à chacun des 14 élèves ainsi qu’à leur professeur, monsieur Louis Mathurin. Cet événement s’est déroulé en présence de madame Carline Minville, directrice de l’École du P’tit-Bonheur, monsieur le maire, Noël Richard, et certains des initiateurs des jardins dont madame Christina, monsieur Gilles Leroux et monsieur Serge Guérin. Vous pouvez voir l’intégrale du dévoilement sur le réseau de Télé-sourire, capsule La Vague d’information du 13 avril.

Le 9 avril, lors de la célébration de la messe de Pâques, nous avons procédé au tirage des 2 catalognes et d’un ensemble de linge à vaisselle accompagné de sa lavette et de sa lingette. Nous félicitons les gagnantes, mesdames Sonia Bernatchez, Yvanne Bernatchez et Manon Pelchat.

Nous sommes à apporter les derniers préparatifs pour le succès de notre Congrès régional qui, comme nous vous l’avions déjà annoncé, se déroulera à Grande-Vallée les 5 et 6 mai 2023. La population est cordialement invitée à visiter l’exposition des pièces artisanales que les fermières des 31 cercles de la Gaspésie ont réalisées tout au long de l’année 2022-2023.