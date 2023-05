Joyeuse Rencontre

Le mardi 9 mai, aura lieu la dernière Joyeuse Rencontre de 11 h-14 h à la salle Clairence-Minville de Grande-Vallée avant la belle saison estivale. Veuillez s.v.p. réserver votre place avant le vendredi 5 mai. 418 393-2689 poste 1.

Souper Spaghetti

Afin de poursuivre sa mission et de maintenir ses services, le Centre d’action bénévole de l’Estran organise un souper spaghetti le samedi 27 mai de 17 h à 20 h. La soirée aura lieu à la Salle Clairence-Minville de Grande-Vallée. Les billets sont disponibles au Centre d’action bénévole de l’Estran, 25 St-François-Xavier Ouest à Grande-Vallée.

Le tarif est :

Adulte : 20 $

5-12 ans : 10 $

moins de 5 ans : gratuit.

Cette soirée se veut conviviale et animée. D’ailleurs, nous invitons les artistes de la région à venir partager leur talent sur la scène et réserver une plage horaire pour la soirée. Si vous êtes intéressé, veuillez contacter Emilie au Centre d’action bénévole au 418 393-2689 poste 102 avant le lundi 15 mai.

Atelier proche aidant

Si vous prenez soin d’une personne qui malheureusement, ne peut plus prendre soin d’elle par elle-même, vous êtes un proche aidant. C’est normal d’avoir besoin d’aide et c’est correct d’en demander. Le Centre d’action bénévole tiendra des ateliers dès mai prochain afin d’informer et de soutenir ces proches aidants au quotidien. Entre temps, n’hésitez pas à nous contacter, une intervenante est disponible pour vous.

5 à 7 reconnaissance des bénévoles de l’Estran

Avec plus de 75 bénévoles provenant de plusieurs organismes de TOUT LE SECTEUR de l’Estran, le 5 à 7 reconnaissance fut un réel succès. Provenant de Madeleine, Grande-Vallée, Petite-Vallée et Cloridorme, tous ont pu prendre le temps de remercier particulièrement leurs bénévoles, de partager des rires tout en grignotant quelques bouchées concoctées par l’équipe du CAB. Sous le thème “ bénévolons à l’unisson ”, le camp en chanson de Petite-Vallée a eu l’amabilité de nous recevoir. Un grand merci aux commanditaires qui ont permis d’offrir des prix de présences aux bénévoles. Ce n’est que partie remise pour 2024.