La bataille du Saint-Laurent 1942-2022 « 80e anniversaire »

CÉRÉMONIE DE REMISE DE COQUELICOTS

Dans le cadre des commémorations du 80e anniversaire de la bataille du Saint-Laurent ainsi que du Jour du souvenir 2022, les maires du secteur de l’Estran et de la MRC de la Côte-de-Gaspé ont pu obtenir un coquelicot des mains d’un vétéran.

La promotion du devoir de mémoire notamment par le port du coquelicot, les jours précédant le 11 novembre, fait partie des traditions canadiennes.

La Légion royale canadienne et les vétérans tiennent à motiver et à inciter tous les Canadiens et Canadiennes à se souvenir de tous ceux et celles qui ont consenti à l’ultime sacrifice pour notre pays, et à rendre hommage à ceux et celles qui ont servi ou qui, encore aujourd’hui, continuent de servir.

Le port du coquelicot est le symbole représentant le mieux l’attachement des Canadiens et Canadiennes à ce devoir de mémoire.