Des nouvelles du Village en chanson

Florent Vollant et Richard Séguin, artistes passeurs du 40e Festival en chanson de Petite-Vallée

Petite-Vallée, le jeudi 25 août 2022 – Florent Vollant et Richard Séguin, deux auteurs-compositeurs-interprètes cultivant une longue amitié avec Petite-Vallée, seront à la barre du 40e Festival en chanson. Ensemble, ils partageront le rôle d’artiste passeur de cette édition anniversaire, qui aura lieu du 28 juillet au 5 août 2023.

Placé sous le thème évocateur « Tout est lié », le prochain grand rendez-vous de l’événement gaspésien s’annonce d’ores et déjà rassembleur et sera l’occasion de souligner les liens tissés entre les musiques francophones et autochtones.

« Richard Séguin et Florent Vollant sont plus que des frères de musique, ce sont des hommes de la même espèce, des pionniers de la main tendue, du partage et de la réconciliation », illustre Alan Côté, grand manitou du Festival en chanson.

D’ailleurs, pour la première fois de son histoire, le Festival pourra compter sur un artiste issu des Premières Nations comme porte-parole. Il s’agit d’un rendez-vous prévu depuis longtemps, commente Alan Côté : « Florent Vollant est à la source même du rayonnement de la musique autochtone au Québec. Sa venue chez nous comme passeur s’imposait. Son apport à la chanson se doit d’être célébré, et il nous importe de partager son expérience avec les nouveaux venus de la scène musicale. »

De son côté, Richard Séguin chaussera pour la troisième fois les souliers d’artiste passeur (autrefois appelé parrain) du Festival en chanson. Ce retour signifie d’abord pour lui une occasion de retrouvailles attendues avec les rives de Petite-Vallée et ses habitants, qu’il fréquente régulièrement depuis son premier spectacle au Théâtre de la Vieille Forge en 1985. Il y sera en outre pour contribuer à la mission de passage, chère au Festival en chanson et à ses projets artistiques, dont la Petite École de la chanson : « Une des choses importantes en tant qu’artiste, c’est d’être conscient de ce qu’on laisse. Le Festival fait beaucoup pour entretenir la mémoire de la chanson, en permettant aux jeunes de se constituer un bagage musical qui les suivra toute leur vie. »

Un changement de dates exceptionnel en 2023

Habituellement inscrit au calendrier culturel du début d’été, le Festival en chanson transportera ses activités un mois plus tard en 2023, soit du 28 juillet au 5 août, afin de concilier les travaux de construction du nouveau Théâtre de la Vieille Forge et l’accueil des nombreux festivaliers.

« Nous allons profiter des vacances de la construction, et par le fait même de la pause des activités sur le chantier de notre prochain quartier général, afin de tenir le Festival en chanson dans la forme qu’on lui connaît, question de faciliter toutes les questions logistiques entourant le bon déroulement du festival » rappelle le directeur général et artistique de l’organisation. L’actuel Chapiteau de la Vieille Forge et les autres salles traditionnellement utilisées lors de l’événement accueilleront les quelque 50 concerts à l’affiche. Pour sa part, le concert de la Petite École de la chanson, grand projet choral parascolaire, aura lieu le 25 juin.

Le Festival dévoilera les premières bribes de sa programmation en décembre.