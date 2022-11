Le 3 août dernier, Culture Tourisme organisait son bingo estival; plus de 70 personnes y ont participé et nous avons fait plusieurs gagnants! Au nom de Culture Tourisme, je tiens à remercier sincèrement tous les artisans et artistes qui ont généreusement donné une de leurs créations artisanales. Grâce à ces cadeaux, nous pouvons recueillir un montant d’argent qui aide à la survie de notre organisme! Merci aux membres du conseil d’administration qui ont grandement contribué à l’organisation de ce bingo annuel.

La Boutique du Havre a fait fureur cet été par sa présentation soignée et le choix des articles exposés selon les commentaires des visiteurs. Plus de 900 personnes ont visité nos lieux et leur satisfaction était à son paroxysme! Ils se sont dits heureux de visiter notre région tout en rapportant un souvenir de notre Grande-Vallée. Merci aux 50 artisans de partout qui ont déposé leurs œuvres. Et je dirais que nous sommes appelés à en recevoir de plus en plus. Bravo!

Les Soirées Desjardins ont attiré un public varié selon les artistes qui offraient leur prestation. Merci à la Caisse populaire Mer et montagnes pour leur soutien financier de 5 000 $, ce qui nous permet d’organiser des soirées rencontres amicales et divertissantes.

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la tenue des Journées de la Culture ont eu lieu les 30 septembre et 1-2 octobre dernier. Des ateliers avec Guillaume Coulombe ont été présentés à la découverte de la 3D.

Ces ateliers étaient ouverts au public et aux écoles et se sont tenus à l’accueil de l’Espace Esdras-Minville.

Noël en Lumières reviendra cette année du 20 novembre au 23 décembre 2022.

Un feuillet publicitaire sera disponible dans les commerces de l’Estran sous peu. Merci de nous encourager, cher public, dans tout ce que nous vous offrons!