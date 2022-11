Avis de décès

Berthilde Gagné

Au CISSS de la Gaspésie – Hôpital de Gaspé, le 21 août 2022, est décédée à l’âge de 77 ans et 5 mois, dame Berthilde Gagné, épouse de monsieur Julien Minville demeurant à Grande-Vallée.

Les funérailles ont eu lieu le samedi 10 septembre 2022 en l’église de Grande-Vallée.

Madame Berthilde Gagné laisse dans le deuil : son époux monsieur Julien Minville; ses enfants : Ronald (Nancy), Dave (Chantale), Steve (Nathalie) et Sandra (Marco); 8 petits-enfants, 3 arrière petits-enfants, frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, ainsi que parents et amis.

Noël Minville

Au CISSS de la Gaspésie – Hôpital de Gaspé, le 5 septembre 2022, est décédé à l’âge de 87 ans, monsieur Noël Minville, époux de dame Victoire Richard demeurant à Grande-Vallée.

Une célébration de sa vie a eu lieu vendredi le 9 septembre 2022 à la Résidence Funéraire Harris Gleeton de Grande-Vallée.

Monsieur Noël Minville laisse dans le deuil : son épouse dame Victoire Richard; ses enfants : Marie-France (Dominic), Yvon (Carole), Normand (Lucette), Terence (Josée), Jean d’Arc (Josée), Sabrina (Jean-Guy); 8 petits-enfants : Guillaume, Jean-François, Cynthia, Maxime, Mikaël, Vanessa, Marie-Ève et Marie-Rosa; 8 arrière-petits-enfants : Alexanne, Mathilde, Mackenzie, Jayden, Hugo, Laurent, Béatrice, Eliane et il était l’arrière grand-papa de Samuel; 3 soeurs : Gisèle, Alice et Claudette; 1 frère Euloge, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces; ainsi que parents et amis.

Les gens qui le désirent peuvent faire un don à la Société Alzheimer Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

