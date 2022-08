Sentier ornitho-écologique du Lac de la Ferme

Le 25 juin dernier ne pouvait pas être plus à la hauteur de nos attentes question température lors de l’inauguration officielle du sentier. En effet c’est sous un soleil radieux que nous avons accueilli nos invités auxquels se sont joints des touristes et des gens du milieu. Il faut dire toutefois qu’un comité d’accueil spécial s’était joint à nous pour l’évènement, comprenez qu’il était composé de festifs maringouins! Heureusement ils ont vite compris qu’ils n’étaient pas les bienvenus et nous avons pu procéder à notre cérémonie.

Monsieur Lin Minville, président du comité, s’est adressé à la cinquantaine de personnes de tous âges présentes pour leur souhaiter la bienvenue et remercier chaleureusement tous ceux et celles qui, par leur contribution, ont permis la réalisation du sentier. A suivi un bref historique du sentier, de ses tous débuts alors que monsieur Lucien Minville en a fait le tracé et défriché avec son équipe ce qui devait devenir un sentier pour vélo, ski de fond et randonnée pédestre. Une vingtaine d’années plus tard en 2019, Jean-Claude Côté a convaincu un comité afin de donner une nouvelle vocation au sentier. Tout en conservant sa vocation initiale, il se consacre aujourd’hui aussi à l’ornithologie et à l’écologie. Lin a aussi expliqué le panneau d’accueil et la carte du sentier à l’entrée du sentier, rappelant ses objectifs récréotouristiques ainsi que sa vocation pédagogique tout en étant écoresponsable. En effet le sentier est jalonné de panneaux d’interprétation suscitant, chez les jeunes et les moins jeunes, assez de curiosité pour vouloir en apprendre davantage.

Puis ce fut au tour de monsieur Olivier Deruelle de la MRC et président du club des ornithologues de la Gaspésie de prendre la parole. Il nous a fait, dans un moment de grâce, écouter le chant de quelques oiseaux nous les identifiant uniquement par leurs trilles. L’an prochain, il nous promet une visite de son club au sentier! Ce qui fut fort applaudi. Représentant la MRC, il endosse pleinement notre projet et s’engage auprès d’elle à sa promotion.

Puis ce fut au tour de madame Solange Roy, présidente de la Caisse populaire Mer et montagnes de nous présenter un chèque de 1000 $ en appui à notre projet, geste hautement apprécié du comité et de toutes les personnes présentes. Madame Roy en a profité pour redire l’engagement de la caisse pour des projets servant la communauté en invitant la population à s’en prévaloir.

Lin a été ensuite invité à couper le ruban, officialisant ainsi notre sentier. Il a convié tout le monde à faire un parcours dans le sentier au moins jusqu’à l’aire dédiée aux herbacées, ce qui fut l’occasion d’admirer la grande beauté du sentier. Aux dires de plusieurs, c’est un endroit magique. Les cèdres géants qui bordent le sentier nous donnent parfois l’impression d’être dans une cathédrale aux parfums enivrants. Tout au long du parcours l’ambiance était à la fête et propice aux retrouvailles amicales. Au retour un goûter et un vin d’honneur attendaient les participants. Un merci tout spécial au Marché Tradition qui a commandité le goûter. Même pas une miette n’est restée pour les oiseaux!

Au nom du comité du sentier, merci à tous ceux et celles qui par leur présence ou par leurs actions ont rendu possible cette belle rencontre. Le sentier vous offre un bain de forêt auquel il est difficile de résister.

Bonne randonnée à tous!.