Retour sur les Jeux des 50 ans et plus

La 16e édition des Jeux des 50 ans et plus s’est achevée ce dimanche 19 juin 2022. Nous avons eu le plaisir d’accueillir plus de 350 personnes pendant ces quatre journées! Des compétiteurs et des bénévoles remarquables ont fait de cet événement un rassemblement festif, assurant encore une fois le succès des Jeux des 50 ans et plus.

Cette année, les Jeux des 50 ans et plus se sont déroulés du 16 au 19 juin 2022 dans le secteur de l’Estran et ont regroupé une vingtaine d’activités : visite guidée, baseball poche, quatre de pique, pétanque, vélo de route, course à pied et bien plus. Sans oublier les activités culturelles et le fameux banquet des Jeux suivi d’une soirée dansante, le tout en collaboration avec le Village en chanson de Petite-Vallée.

Tirage de la Hyundai Venue 2022 au profit des Jeux des 50 ans et plus.

Lors du banquet, le président de la Corporation a procédé au tirage. La gagnante de la Hyundai Venue 2022, d’une valeur de

24 912 $ est madame Sara Gionest de Chibougamau. Deux autres prix ont également été tirés. Le gagnant du Ipad 9e génération d’une valeur de 552 $, gracieuseté de Service Informatique BDC, est monsieur Gérald Babin de Lévis. Finalement, le gagnant du troisième et dernier prix, monsieur Jean-Charles Landry, se mérite un séjour gourmet au Gîte du Mont-Albert, valeur de 500 $, gracieuseté de la SÉPAQ. Nous remercions ceux et celles qui nous ont encouragés en vendant ou en achetant des billets.

Nous tenons également à remercier les nombreux bénévoles, les partenaires ainsi que nos commanditaires qui ont participé à la réalisation de cet événement. Le succès de cette 16e édition est le fruit d’un travail d’équipe important.

D’ici quelques jours, des photos ainsi que le tableau de nos médaillés seront disponibles sur notre site internet au

www.urlsgim.com dans la section Jeux des 50 ans et plus.