Mot de remerciement de la SAGÎM

Un grand merci à toute la population qui a si généreusement participé au succès de notre activité de financement (vente de pâtisseries) qui s’est tenue samedi le 18 juin au Marché Tradition de Grande-Vallée. Un merci sincère s’adresse aussi à nos bénévoles pâtissières, à monsieur Jean-Pierre Béland et son équipe et à nos généreux commanditaires. Le succès de cette activité repose aussi sur la contribution de plusieurs bénévoles engagés à cette cause, nous les remercions chaleureusement. Nous tenons à souligner également la grande collaboration de Louiselle Fournier et son équipe, gros merci.

Les gagnants de nos prix sont :

Monsieur Jean-Guy Richard (coussin offert par les Créations

« De fil en aiguille », Grande-Vallée).

Monsieur Judes Fournier (jardinière, Serre Toujours l’été, Grande-Vallée).

Monsieur Judes Fournier (certificat cadeau, Hôtel Motel Grande-Vallée).

Madame Madeleine Coulombe (ensemble table et chaises patio, BMR Roch Fournier et fils Grande-Vallée).

La vente de pâtisseries, la vente de billets et les dons recueillis totalisent un montant de 2 585 $ remis à la Société Alzheimer Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine.

Du fond du cœur…

Pour la Société Alzheimer…

Merci !