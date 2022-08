La MRC de La Côte de Gaspé adopte un plan d’action 2022-2025 en matière d’habitation

Gaspé, 14 juillet 2022 – Le conseil de la MRC a adopté hier soir son premier Plan d’action en matière d’habitation, pour les années 2022 à 2025. C’est lors du lac-à-l’épaule* du 5 avril dernier que les membres du conseil de La Côte-de-Gaspé ont décidé de faire de l’habitation une priorité et de se doter d’un plan d’action qui, avec la contribution du milieu, vise à relever un défi de taille : construire 551 nouveaux logements et 421 logements adaptés pour aînés d’ici 2026.

Ces données concernant les besoins en logement proviennent du Portrait de la situation de l’habitation dans la MRC de La Côte-de-Gaspé réalisé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. En plus des données statistiques, le Portrait identifie une liste de 23 pistes d’action à mettre en œuvre. C’est à partir des pistes d’action présentant le plus fort impact dans la communauté ainsi que la plus grande faisabilité que le plan a été élaboré.

Le plan d’action se décline selon 3 orientations :

– Assumer un leadership en matière d’accès à l’habitation;

– Adapter les réglementations municipales afin d’agir efficacement en habitation;

– Augmenter l’accompagnement aux projets en habitation.

C’est par la diversité des projets et mesures qui seront mis de l’avant que le milieu relèvera le défi. Avec au premier plan l’apport des municipalités qui, par leurs rôles et responsabilités, notamment en matière de réglementation, pourront contribuer à créer les conditions gagnantes favorisant la création de nouveaux logements abordables.

« Si tout le monde fait sa part, on relèvera le défi : les promoteurs, les citoyens, les municipalités, la MRC, le gouvernement du Québec et celui du Canada. Les élus de la Côte-de-Gaspé ont cette volonté claire de faire leur part et on est déjà en action en ce sens. Le plan adopté par le conseil, qui inclut 30 actions concrètement réalisables, témoigne de cette volonté d’améliorer la situation et d’atteindre nos objectifs collectifs. Si tous les partenaires en habitation font leur part, nous réussirons à se sortir de la crise du logement », mentionne le préfet Daniel Côté.

Le plan d’action est disponible en version numérique au

www.cotedegaspe.ca/documents.

En terminant, mentionnons que ce plan d’action est un outil de travail flexible, évolutif et inclusif. Il est le résultat d’un travail de collaboration entre le milieu, les élues et élus, ainsi que l’équipe de la MRC.