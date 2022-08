Bonjour chers lecteurs et lectrices!

Une autre parution du journal avec des informations locales qui vous plairont, je l’espère.

Tel que promis, voici des nouvelles sur les Jeux des 50 ans et plus. Ils se sont déroulés dans le secteur de l’Estran du 16 au 19 juin dernier. Ce fut un événement rassembleur couronné de succès.

C’est sous un soleil radieux que s’est déroulé l’inauguration officielle du sentier ornitho-écologique du Lac de la Ferme, le 25 juin dernier. Je vous laisse madame Anne Poitras vous décrire cet événement avec sa plume artistique.

La MRC de la Côte-de-Gaspé a adopté un plan d’action en matière d’habitation. C’est un défi de taille à relever avec la contribution du milieu.

Monsieur Jacques Bouchard nous présente ce mois-ci, Jacques Chevrier, seul pilote militaire décédé au Canada, en mission de combat, pendant la guerre 39-45. Une page méconnue de notre histoire à connaître.

La Société Alzheimer Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine (SAGÎM) prépare son importante levée de fonds annuelle, qui s’appelle maintenant le Défi Alzheimer au lieu de la Marche pour l’Alzheimer.

Lynne Lebreux nous présente des échos de la Maison des Aînés. Nous sommes toujours intéressés de connaître ce qui se passe chez nos aînés.

Dave Lavoie nous dresse un bilan des activités 2021-2022 qui se sont déroulées à la SADC de Gaspé.

Voilà un aperçu de ce que vous pourrez lire dans cette parution.

À la prochaine!