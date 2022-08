Des échos de la Maison des Aînés…

L’été s’en vient à grand pas et avec lui les jours chauds, nos résidents en profitent pour aller respirer l’air pur et profiter du soleil. Mentionnons la très appréciée collaboration de la municipalité pour la signalisation adaptée à la traversée pour aller au parc en avant de la MDA puisque nous n’avons plus, à cause des travaux, accès à nos espaces extérieurs. Le parc servira pour des activités extérieures, vous serez donc les bienvenus à nos après-midi musicaux si le cœur vous en dit.

Les travaux vont bon train. On voit des murs se dresser; nous avons hâte de visiter ces nouveaux lieux qui seront prêts vers octobre 2022.

Les assouplissements pour la COVID-19 sont désormais derrière nous. La musique et la messe ont retrouvé leur case horaire les vendredis et dimanches.

La vie poursuit son cours, nous recommencerons à chanter et profiter de tout ce que la vie nous apportera de plus beau.

Un bel été à vous tous chers lecteurs !