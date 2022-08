Bilan 2021-2022 SADC de Gaspé

LA SADC DE GASPÉ AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT CROISSANT DE LA CÔTE-DE-GASPÉ

(Avec plus de 4,1 M$ d’investissement depuis 3 ans)

GASPÉ, 19 juin 2022 – La Société d’aide au développement des collectivités de Gaspé a réalisé des investissements de 834 000 $ au cours de la dernière année, soutenant un total de 76 projets dans les cinq municipalités de La Côte-de-Gaspé. La présentation de ce bilan fort positif a été réalisée à l’occasion d’une activité pause-café, tenue le jeudi

9 juin à Grande-Vallée, avec une quinzaine d’entrepreneurs de l’Estran.

En plus de livrer les programmes spéciaux liés à la pandémie, l’équipe de la SADC de Gaspé a accompagné par ses conseils professionnels plus d’une soixantaine d’entrepreneurs dans leur projet de démarrage, de croissance ou de relève au cours de l’année. L’organisation a versé un total de 484 000 $ en prêts pour compléter les structures de financement d’une vingtaine de projets d’entreprises.

La SADC a également financé une trentaine d’accompagnements techniques de consultants en entreprise pour des investissements de 292 000 $ au cours de l’année :

– Programme ATS (Aide technique stratégique)

14 projets pour 222 000 $ la plupart dans des entreprises touristiques et culturelles, ainsi que dans des commerces de détails;

– PATEO (Programme d’aide technique aux entreprises et organismes)

18 projets pour 49 000 $, dont plusieurs projets en innovation numérique et pour la relève d’entreprises;

– Virage Vert (nouveau programme)

1 projet pour 22 000 $ dans le domaine de la gestion de l’eau.

« L’impact de notre SADC dans le milieu est indéniable. Nos programmes d’aide sont grandement appréciés des entrepreneurs et des organismes. Cela se traduit par un fort volume de demandes d’accompagnement et de financement auxquelles notre petite équipe s’affaire à répondre de son mieux », mentionne le directeur général, Dave Lavoie.

Des projets locaux aux grandes retombées

La SADC a aussi investi

58 000 $ dans une vingtaine de projets de développement économique local. Ces initiatives généreront plus de 3,5 M$ d’investissements dans la région. Par ailleurs, la SADC a également offert le service de mentorat d’affaires à une quinzaine d’entrepreneurs et organisé son activité annuelle de concertation du monde touristique. Elle a aussi poursuivi ses implications en développement durable, dans le domaine de l’entrepreneuriat jeunesse et auprès de la communauté anglophone de La Côte-de-Gaspé.

« La SADC est fière d’avoir pu soutenir autant de projets au cours de la dernière année. Ceux-ci contribueront à relancer l’économie locale en cette période post-pandémie », mentionne le président du conseil d’administration Patrick Denis qui tient à remercier les membres de l’équipe et les administrateurs bénévoles.

Les résultats financiers de l’année et le plan d’action 2022-2023 seront présentés à l’Assemblée générale annuelle le mardi 6 septembre prochain. Les détails de l’événement seront dévoilés plus tard cet été.