Avis de décès

Gilles Coulombe

Au CISSS de la Gaspésie – CHSLD Monseigneur Ross,

le 14 janvier 2022, est décédé à l’âge de 83 ans et 4 mois, monsieur Gilles Coulombe, fils de feu monsieur Adélard Coulombe et de feu madame Rose-Anne Coulombe.

Monsieur Coulombe demeurait à Gaspé et autrefois de Madeleine.

Une célébration à la mémoire de monsieur Coulombe a eu lieu à la Salle municipale de Madeleine le 10 juin 2022 et de là au cimetière de l’endroit.

Monsieur Coulombe laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs : Lionel, Gérald, Denis, Andréa, Jovette et Daniel ainsi que de nombreux parents et amis. L’ont précédé son frère Viateur et sa sœur Yolande.

Antonio Poirier

Au CISSS de la Gaspésie Mgr Ross, le 21 juin 2022, est décédé à l’âge de 80 ans, monsieur Antonio Poirier, fils de feu monsieur Clément Poirier et de feu dame Élizabeth-Anne Beaudoin demeurant à Cloridorme.

Une célébration de sa vie a eu lieu à la Résidence Funéraire Harris Gleeton de Cloridorme mercredi le 29 juin 2022.

Monsieur Antonio Poirier laisse dans le deuil : ses soeurs : Doris, Blanche, Laurette, Clémence, Francine et Marcelle, ainsi que leur conjoint, neveux, nièces, parents et amis.

Les gens qui le désirent peuvent faire un don à Opération Enfant Soleil.

La famille tient à remercier le personnel du département 300 du Centre Mgr Ross pour leur dévouement et les excellents soins prodigués à leur être cher, tout spécialement à Yvanne et Kim.

Émilien Côté

Au CLSC de Grande-Vallée, le 2 juillet 2022, est décédé à l’âge de 93 ans monsieur Émilien Côté, époux de feu dame Marie-Paule Beaudoin, demeurant à Petite-Vallée.

Les funérailles ont eu lieu jeudi le 28 juillet 2022 en l’église de Grande-Vallée.

Monsieur Émilien Côté laisse dans le deuil : ses enfants : Jean-Claude (France), Liliane (Noël) et Marc-André (Lynne); 7 petits-enfants; 10 arrière petits-enfants; beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces; ainsi que parents et amis.

Il est allé rejoindre son fils Paul-René.

Marie-Rose Minville

Au CLSC de Grande-Vallée, le 11 juillet 2022, est décédée à l’âge de 88 ans, madame Marie-Rose Minville, épouse de feu monsieur Émilien Bernatchez, demeurant à Grande-Vallée.

Une célébration de la vie de madame Marie-Rose Minville a eu lieu à la Résidence Funéraire Harris Gleeton de Grande-Vallée lundi le 18 juillet 2022.

Madame Marie-Rose Minville laisse dans le deuil : ses enfants : Fabienne, Pierre-Louis (Francine), Johanne (Christian), Maurice et Laurence (Marcel); 4 petits-enfants : Camille, Justine, Pierre-Alexis et Charlotte;

2 arrière-petits-enfants : Rose-Marie et Romane; 1 soeur Maria et deux belles-soeurs, Paulette et Jeannine, ainsi que parents et amis.

Les gens qui le désirent peuvent faire un don à la Fabrique de Grande-Vallée.