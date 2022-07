Avis de décès

Paul-André Fournier

Au CISSS de la Gaspésie, Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts, le 24 mai 2022, est décédé à l’âge de

72 ans, monsieur Paul-André Fournier, fils de feu monsieur Gérard Fournier et de feue madame Agnès Bernatchez. Monsieur Fournier demeurait à Manche-D’Épée.

Les rituels funéraires ont eu lieu dans l’intimité de sa famille. La famille souhaite que ceux et celles qui l’ont connu aient une bonne pensée pour lui.

Monsieur Fournier laisse dans le deuil son frère Langis (Édith), sa nièce Florence, ses oncles et ses tantes, ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis.

Mario Côté

Au CISSS de la Gaspésie, CHSLD Mgr Ross de Gaspé, le 27 mai 2022, est décédé à l’âge de 83 ans, monsieur Mario Côté, ami de Marina Coulombe demeurant à Grande-Vallée.

Selon les volontés de monsieur Mario Côté il n’y a pas eu de cérémonie commémorative.

Monsieur Mario Côté laisse dans le deuil son amie Marina Coulombe ainsi que de nombreux parents et ami(e)s.

