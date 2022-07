Sentier ornitho-écologique du Lac de la Ferme

Après la période imposée par la COVID-19, le comité du sentier est de nouveau actif d’une façon plus régulière. Ainsi, nous avons tenu le

25 mai dernier notre assemblée générale annuelle et avons tenu des élections pour nommer les administrateurs.

Jean-Claude Côté ayant laissé son siège de président, celui-ci sera tenu par Lin Minville, Anne Poitras remplace celui-ci au titre de vice-présidente. Nous avons opté pour la fusion du secrétariat et de la trésorerie et c’est Pauline Roy, dynamique nouvelle recrue, qui en assurera les fonctions. Elle a en tête plein de projets. Nous accueillons également avec enthousiasme, un nouveau membre au sein de notre organisation en la personne de Gilles Leroux.

La municipalité a nommé Thierry Ratté pour la représenter au comité en remplacement de Éric Côté. Nous tenons à remercier Éric pour tout le travail accompli durant son mandat et pour son implication dans le sentier. Éric a construit les bancs qui longent le sentier, a offert ses cabanes d’oiseaux et a participé grandement au recrutement des donateurs pour les panneaux d’interprétation.

Dominique Richard nous a également quittés comme trésorière et nous soulignons son apport inestimable depuis les tous débuts du projet. Nous lui devons la conception des panneaux d’interprétation, la tenue impeccable de nos finances, toute la recherche concernant nos règlements généraux et de nombreuses heures de travail avec son conjoint dans le sentier entre-autre.

Gisèle Côté a laissé son rôle de secrétaire avec le sentiment du devoir accompli et nous lui devons une fière chandelle pour avoir tenu si fidèlement nos délibérations avec parfois un ordinateur manifestant une bipolarité difficile à comprendre!

Jean-Claude pour sa part a su partager sa passion pour les oiseaux et la nature en général. Initiateur du projet, il a maintenu un contact étroit avec la MRC et la municipalité et assuré le bon fonctionnement du comité dans toute ses implications. Il sera à l’avenir le doyen du comité et partagera ses connaissances avec la générosité qu’on lui connaît.

Grâce à l’initiative de notre nouvelle secrétaire-trésorière nous pouvons nous enorgueillir d’un tout nouveau site internet que nous vous invitons à consulter. Il est interactif et vous pouvez y laisser des photos et commentaires. Son adresse : https://sentierornithoecolo.wordpress.com

Le projet de site d’observation aux Petites Baies devrait se réaliser d’ici la fin de l’automne et nous devons son financement en grande partie au Ministère de l’Éducation. Ce sera un ajout des plus intéressants au sentier.

Lors de la fin de semaine de la Saint-Jean avait lieu notre inauguration officielle et ce sujet fera partie du prochain article.

Notre dépliant publicitaire est disponible au kiosque touristique et à l’agora et nous vous invitons à en faire la promotion.

Passez un agréable été dans le sentier, profitez de ses attraits et laissez-nous vos commentaires ou suggestions sur notre site internet..