Programmation estivale du Théâtre de la Vieille Forge

Plus de 30 spectacles pour les 40 bougies du Théâtre de la Vieille Forge

Avec Damien Robitaille, Catherine Major, Pierre Flynn, Maude Audet, Natasha Kanapé, Mélanie Couture, le Théâtre de la LNI, Qualité Motel, Malaimé Soleil, Malika Tirolien, Léa Jarry et plusieurs autres…

Le 27 mai dernier, c’est devant une salle comble et sous le signe de son 40e anniversaire que le Théâtre de la Vieille Forge lançait une programmation estivale qui saura faire rayonner le Village en chanson de Petite-Vallée au cours des prochains mois. « Que de mots, que de notes, que de rires, que de regards complices, que de rencontres générées entre les publics, les artistes et les artisans de la scène culturelle de l’Estran depuis ces quarante années », nous rappelle le directeur général et artistique Alan Côté. Pour souligner cet anniversaire, la programmation d’été du Théâtre de la Vieille Forge nous invite à replonger dans sa foisonnante histoire tout en constituant un terreau fertile à la création de nouveaux souvenirs.

Une programmation oscillant entre nostalgie et découverte

Fidèle à son habitude, le Théâtre a su forger une série de spectacles « éclectiques, accessibles et variés qui en offrent pour tous les goûts, tous les porte-monnaies et toutes les générations », tel que nous le rappelle le grand manitou. Bien que la programmation soit ponctuée de noms bien connus à Petite-Vallée, tels que ceux de Catherine Major et de Pierre Flynn, elle s’assure d’accorder une place prépondérante à l’émergence avec des artistes comme Claude Hurtubise, Rayannah et Malaimé Soleil. Le Théâtre de la Vieille Forge nous gâte aussi en présentant plusieurs chouchous de la scène musicale québécoise avec, entre autres, la formation Qualité Motel, l’auteure-compositrice-interprète Maude Audet et la poétesse-slameuse, autrice et comédienne innue Natasha Kanapé.

Bien ancrée dans ses traditions, la programmation ramène au grand bonheur de toutes et de tous les soirées « Autour de », des spectacles thématiques en formule karaoké organisés invitant les spectateur.trice.s, villageois.se.s et visiteur.euse.s à se rassembler pour chanter, que ce soit de la salle ou sur scène. Cet été, c’est autour du Québec, de la construction et de la famille que le public entonnera des hymnes ayant bercé le Village en chanson de Petite-Vallée au cours des 40 dernières années.

Au-delà du volet musical, les amateur.trice.s d’humour, de conte et de théâtre seront également servi.e.s avec les spectacles de Mélanie Couture, de Didier Lambert, de Ryan Doucette et de la LNI ainsi qu’avec le conte Comme à la prunelle de nos yeux et le grand retour des pièces mythiques Attention 4 chasseurs! et Veuves de chasse.

Du nouveau au Café du Théâtre de la Vieille Forge

Afin d’agrémenter l’expérience de ses visiteur.euse.s, le Théâtre ouvrira les portes de son café de bord de mer le 27 juin prochain avec un menu et une équipe de cuisine renouvelés. Sous la gouverne du chef Luc Schofield, le Café du Théâtre de la Vieille Forge saura égayer les papilles des spectateur.trice.s, que ce soit pour un souper en tête-à-tête avant un spectacle ou pour une fringale de fin de soirée entre ami.e.s.

Avec plus de 35 ans d’expérience dans la restauration et les services de traiteur, notre chef acadien désire mettre de l’avant les produits du terroir avec des menus basés sur la recherche de produits locaux et frais. Domicilié à Moncton au Nouveau-Brunswick, Luc Schofield a eu l’opportunité de travailler pendant de nombreuses années dans des camps de pêche au saumon et de cuisiner pour des invité.e.s venant du monde entier. Au cours des dernières années, il a surtout travaillé comme traiteur en Atlantique, en Louisiane et en France. Cet été, au Village en chanson de Petite-Vallée, le chef vous propose un menu principalement basé sur les saveurs acadiennes et cajun. À vous de passer au Café du Théâtre de la Vieille Forge pour les découvrir!

Festival en chanson 2022 : l’heure approche!

Le Festival en chanson arrive à grands pas et la frénésie est palpable au sein de notre équipe! Du 30 juin au 9 juillet prochains, Petite-Vallée et les villages environnants vivront à l’heure des grandes marées musicales qui déferleront à nouveau sur leur bout de littoral gaspésien. Pendant ces dix jours de rencontres humaines et d’expériences artistiques inoubliables, une soixantaine d’artistes côtoieront les quelque 15 000 festivalier.ère.s attendu.e.s entre la mer et la montagne. La bonne nouvelle, c’est qu’il est toujours temps de se procurer des billets pour la grande majorité de nos spectacles!

« Laissez-vous porter par notre vague de propositions culturelles bien amarrées aux marées », vous convie Alan Côté. Pour découvrir l’intégralité de la programmation estivale 2022, il suffit de visiter notre billetterie en ligne ou d’appeler au 418 393-2592.

Au plaisir de vous voir à Petite-Vallée cet été!

Crédit photo : Alexya Crôteau-Grégoire.