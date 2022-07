Le Club VTT de l’Estran vous salue !

Le Club VTT a démarré sa saison 2022. N’oubliez pas d’acheter votre carte de membre en ligne à l’adresse suivante : www.fqcq.qc.ca. Vous n’avez qu’à cliquer sur Droits d’accès et suivre les étapes apparaissant à l’écran.

Nous vous informons qu’il y aura des randonnées organisées par le Club en juillet, en août et en septembre. Les dates seront déterminées ultérieurement.

Voici les informations susceptibles de vous intéresser :

Juillet : Village Grande Nature à Saint-Octave-de-l’Avenir

Distance totale aller/retour : 450 kilomètres

Coucher sur place et retour le lendemain

Août : Rivière-au-Renard

Distance aller/retour : 160 kilomètres

Septembre : Chandler

Distance aller/retour : 320 kilomètres

Coucher sur place et retour le lendemain

Il est important de s’inscrire à l’avance pour les sorties de juillet et de septembre, car elles nécessitent plus de préparation. Veuillez S.V.P. manifester votre intérêt via Facebook : Eric Madone Côté.

Nous vous souhaitons une belle saison de quad, soyez prudents! .