La bataille du Saint-Laurent 1942-2022 80e anniversaire

PRÉSIDENT D’HONNEUR

Sergent (retraité) Daniel Flynn, CD

Le sergent des forces canadiennes, à la retraite, DANIEL FLYNN est né à Gaspé et a grandi à Grande-Vallée où il a fréquenté l’école secondaire Esdras-Minville.

Dès l’âge de 12 ans, il joint le mouvement des cadets de l’armée au sein du Corps de Cadets 3007 de Cloridorme. Il s’y implique activement pendant 5 ans, soit de 1996 à 2001 et atteint le prestigieux grade d’adjudant-cadet.

En avril 2002, Daniel se rend au centre de recrutement des forces canadiennes de Rimouski afin de se renseigner. Sa formation dans les cadets de l’armée impressionne le recruteur et Danielsélectionne un métier d’une importance capitale : conducteur de matériel mobile de soutien.

Daniel réussit avec brio le difficile cours de recrue à l’école du leadership à St-Jean-sur-le-Richelieu. Ce succès lui mérite d’être affecté à la base de Borden en Ontario en 2002 pour se familiariser avec les rudiments de son métier. On lui apprend à conduire du matériel mobile spécialisé, tel que des camions, gros porteurs, tracteurs et même des véhicules tout-terrain. Ces connaissances s’additionnent au savoir-faire requis pour recevoir, charger, attacher et décharger du matériel et de l’équipement. Dans un environnement militaire, Daniel doit également assurer le transport dans le cadre d’opérations de combat. L’informatique étant omniprésente, Daniel doit aussi apprendre à établir, à l’aide du système de gestion informatisé du parc de véhicules, les calendriers de répartition et coordonner les demandes de véhicules de même que l’équipement requis de la part des utilisateurs. Bref, les défis ne manquent pas.

Les excellents résultats atteints par Daniel lui valent d’être muté au premier bataillon des services à la base des forces canadiennes d’Edmonton en Alberta en 2003. Nul besoin de spécifier qu’en plus des vastes connaissances spécifiques à son métier, Daniel doit également parfaire sa maîtrise de la langue de Shakespeare.

En 2010, on retrouve Daniel au sein du 408e Escadron tactique d’hélicoptères, toujours à Edmonton. Il y passe un an afin d’acquérir les connaissances significatives reliées à l’Aviation royale canadienne.

Ses supérieurs reconnaissent les talents de Daniel et l’affectent à la 4e Escadre de la base de Cold Lake, en Alberta, plus spécifiquement à la section des équipements lourds.

L’expérience de Daniel et son savoir-faire hors-pair lui valent l’insigne honneur de devenir instructeur des aspirants à son métier. Ainsi, puisqu’il fait dorénavant partie des meilleurs de sa profession, c’est en 2012 que Daniel est transféré à Borden en Ontario où il y passera quatre années fort occupées.

Il revient au premier bataillon des services à Edmonton en 2016 où il doit assumer des plus grandes responsabilités puisqu’il est sur le point d’être promu à l’important grade de sergent et conséquemment superviser un nombre relativement important de subordonnés.

L’exemple positif que Daniel ne cesse de démontrer est rapidement remarqué par ses supérieurs qui lui assignent dès 2018 le prestigieux poste de recruteur au détachement d’Edmonton en Alberta.

À la suite de ces nombreuses années de service exemplaire, les capacités physiques de Daniel s’amoindrissent. À regret, il doit quitter les forces armées canadiennes pour des motifs de santé en 2019 et décide de revenir vivre dans le magnifique village qui l’a vu grandir.

Au cours de sa brillante carrière, Daniel s’est mérité la Médaille du service en Asie du Sud-Ouest (barrette Afghanistan) et la décoration canadienne.