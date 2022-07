Oui, enfin les jeux des 50 ans et plus après 2 ans d’attente!

Ils devaient se dérouler en 2020 mais avec l’arrivée de la pandémie de COVID-19, il y a eu bien des bouleversements.

Au moment où ces lignes sont écrites, les Jeux sont en branle dans le secteur de l’Estran.

J’ai pu effectuer une visite à Grande-Vallée à la Salle Clairence-Minville où se déroulait des compétitions de baseball poche et de pétanque-atout. La salle était bondée et l’atmoshère était fébrile.

Diverses compétitions doivent se produire dans les différentes localités du territoire de L’Estran (Saint-Yvon à Manche-d’Épée). De nombreux bénévoles se sont mobilisés pour recevoir les personnes de 50 ans et plus de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Des informations plus détaillées sur les activités qui se sont déroulées devraient vous être fournies dans la parution d’août.

Je vous laisse sur ces quelques photos prises durant les compétitions de baseball poche à la Salle Clairence-Minville de Grande-Vallée.