Des nouvelles de la municipalité de Grande-Vallée

Bonne retraite à monsieur Denis Minville

C’est le vendredi 20 mai dernier, que la municipalité de Grande-Vallée a souligné le départ à la retraite de monsieur Denis Minville. Entouré de sa famille immédiate, de ses collègues de travail, des employés et conseillers municipaux, monsieur Minville a eu droit, compte tenu du fameux contexte pandémique, à une fête modeste mais combien remplie de sincère reconnaissance. Ses 30 années de dévouement, de disponibilité, de débrouillardise et d’intégrité ont été soulignées avec émotion et gratitude. Comme on dit, Denis est issu d’une race d’hommes vaillants et dévoués qui s’est faite toute seule et qui est difficile à remplacer!

Bonne retraite Denis! Prends du temps pour toi et ta famille! Profite bien des activités qui te tentent et qui font de tes journées, des journées remplies et heureuses! Merci pour tout!

Un fier champion au Mini-défi Alter Go à Bonaventure

La municipalité de Grande-Vallée est particulièrement heureuse de souligner la participation de son employé, Jean-Bernard Minville, aux compétitions adaptées du Mini-Défi sportif Alter Go qui se déroulaient au centre sportif Desjardins de Bonaventure le 8 juin dernier.

Jean-Bernard a décroché 3 médailles en athlétisme : l’argent à la course 50 mètres; l’argent au saut en longueur et le bronze au lancer du poids.

Mille fois bravo! Tes collègues et l’équipe municipale sont fiers de toi!

L’été est là! Pour profiter de la plage en toute quiétude, soyez attentifs à ce qui suit…

Quel plaisir de se prélasser au soleil et au grand air sur la plage! Et quel bonheur d’avoir accès à une plage municipale! Vous savez que nous sommes privilégiés à Grande-Vallée de pouvoir profiter d’une aussi belle plage? Voici quelques réflexions intéressantes afin de bien profiter de l’été :

• Les moto-marine et autres embarcations à moteur : assurez-vous de vous éloigner de la zone de baignade pour éviter tout contact possible avec un baigneur ou un nageur. Portez votre veste de sauvetage et soyez prudents.

• Les feux d’artifice : l’utilisation de feux d’artifice ajoute un bonus à vos festivités ! Assurez-vous d’en faire usage de façon sécuritaire et avant 22 h afin de respecter le voisinage.

• La protection de la rive : au fil des ans, notre plage gagne en solidité grâce, entre autre, à des plantes indigènes comme le blé de mer qui pousse maintenant en grande quantité aux abords des propriétés riveraines. Ces plantes agissent comme protecteur de la rive et lorsque les petits bois de plage s’y mélangent, ils forment un ancrage encore plus solide. Nous vous invitons donc à une grande prudence lorsque vous faites de petits feux lorsque l’indice de feu de la SOPFEU le permet.

• La pêche sur la plage :

1) les hameçons perdus se retrouvent évidemment éparpillés sur la plage et peuvent être source de blessures, surtout pour les jeunes enfants : la vigilance est donc de mise pour les promeneurs, les baigneurs et bien sûr, les pêcheurs!

2) les poissons pêchés non conservés : s’il vous plaît, ne croyez pas que la mer se charge de tout… assurez-vous de ramasser vos prises et de vous en départir de façon sécuritaire et propre; ne les rejeter pas à la mer puisque la marée rapporte les poissons morts sur la plage!

• Le respect des infrastructures publiques : l’aire de jeux de l’Anse Julien Chicoine, le kiosque, les tables et les chaises longues constituent un bel environnement de détente et de loisirs : faites-en un usage respectueux et réfléchi. Lorsque vous utilisez les chaises longues, assurez-vous de les éloigner de la rive après utilisation afin d’éviter qu’elles ne soient apportées par la marée montante.

• La propreté des lieux : la municipalité a doté la plage de poubelles bien identifiées : facile d’y déposer ses déchets.

• Les chiens sur la plage : en tout temps, votre chien doit être en laisse, même pour faire trempette! Assurez-vous de ramasser ses « besoins » et qu’il ne cause aucun dommage à du matériel ou un inconfort à autrui : vous êtes responsables de ses actions et réactions!

• L’accès à la plage : 2 aires publiques d’accès à la plage sont à votre disposition : la première à l’Anse Julien Chicoine (le Noroît), par la rue Maritime, et la deuxième, bien identifiée, au centre du village, à quelques pas du marché Bonichoix.

Bonnes vacances et un été extraordinaire à tout le monde!.