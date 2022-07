Le Club de soccer Les Rafales de Grande-Vallée est officiellement en action.

C’est avec grand plaisir que le Club de soccer Les Rafales de Grande-Vallée a démarré ses activités. Ce sont 55 enfants âgés de 5 à 15 ans qui se donnent rendez-vous deux fois par semaine pour pratiquer un sport qu’ils affectionnent.

Nous remercions particulièrement les commanditaires qui ont généreusement accepté de remettre au Club chacun 500 $ afin d’offrir aux enfants des chandails personnalisés. Il s’agit du Camping Au Soleil Couchant, de la Caisse Desjardins Mer et Montagnes, de Wilbrod Bélanger et fils ainsi que Familiprix de Grande-Vallée. Leurs noms figurent d’ailleurs au dos des chandails. De plus, la Caisse Desjardins de la Pointe de la Gaspésie nous a remis 250 $ en guise de financement des chandails. Nous tenons à les remercier tous pour leur contribution.

Nous profitons de l’occasion pour remercier encore une fois la MRC, le Club Lions ainsi que Pierre Côté de Pétro-Canada pour la construction et la livraison de l’abri des joueurs. À ceux-ci s’ajoute Pierre Savard de Savard Services pour avoir fourni les clous.

Rappelez-vous, « Il faut tout un village pour éduquer un enfant ». C’est donc avec un immense plaisir que nous souhaitons rencontrer les parents, les grands-parents, bref toutes personnes sensibles à la cause des enfants, sur le site du terrain de soccer les lundis et mercredis et ce, jusqu’au

17 août prochain.

Suivez nos activités sur Facebook : Club de soccer de Grande-Vallée.