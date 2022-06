Le Verger d’Antoine a les pieds dans l’eau

La dernière tempête de neige de fin avril qui dura 70 heures, avec ses 60 cm de neige d’une lourdeur incroyable, n’a pas aidé notre cause. Puis la pleine lune, la grosse pluie et une dose de changement climatique ont contribué à la montée des eaux. Les pommiers du Verger ont de nouveau les pieds dans l’eau, les bâches et les pneus recommencent à flotter, encore!

La première rencontre du 14 mai 2022 pour relancer le projet NOURRIR NOTRE MONDE est donc tombée à l’eau. La MRC qui pilote ce projet avec des citoyens jardiniers doit dorénavant tenir compte de la recrudescence de plus en plus fréquente des eaux. Peut-être serait-il plus facile de cultiver du riz au Verger!

Autrement dit, le projet de champs de blé d’Inde, de lavande, de fleurs tinctoriales et le potager pédagogique retournent à la table de dessin pour trouver une autre façon de faire, une solution durable et non-inondable.

Peut-être le potager pédagogique sera-t-il installé dans la partie la plus élevée du Verger et les champs présentement sous bâche accueilleront de la rhubarbe, des framboises, des poires et des prunes, qu’en pensez-vous?

Surveillez les babillards de nos commerces et les médias sociaux pour apprendre bientôt la version améliorée. NOURRIR NOTRE MONDE est une cause importante, le Verger d’Antoine un lieu magnifique, travaillons ensemble pour réussir ce projet d’avenir.

À bientôt – au Verger!

Pour rejoindre le groupe : Marie-Josée Bélanger : joseebelanger69@hotmail.com.