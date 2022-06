La maltraitance envers les personnes aînées… ça existe, brisons le silence !

Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées

La date du 15 juin de chaque année a été déclarée journée mondiale de la lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées. Le Centre d’action bénévole La Grande Corvée est soucieux de sensibiliser la population sur cet enjeu afin de mieux protéger nos aînés sur les multiples facettes des abus et négligences. L’humoriste québécois Yvon Deschamps a déjà affirmé : « C’est plate à dire, mais des « moins jeunes » qui souffrent de maltraitance au Québec y en a plus qu’on pense. C’est une réalité et ça se passe ici, près de nous à chaque jour. Je pense qu’il est plus que temps qu’on s’en parle ». En effet, la maltraitance envers les personnes aînées existe et nombreuses en sont les victimes. Cette maltraitance peut se manifester sous différentes formes que ce soit psychologique, physique, sexuelle, matérielle, financière, négligence ou encore violation des droits de la personne.

On peut reconnaître la maltraitance à certains indices tels que : présence d’ecchymoses (bleus), de blessures, de changement comportementaux, présence de signes de dépression ou hygiène personnelle négligée. Il peut aussi s’agir d’une augmentation du nombre de transactions bancaires, disparation d’objet de valeur. Tout cela peut amener la personne aînée à s’isoler davantage. La maltraitance laisse des effets sur la qualité de vie des personnes qui en sont victimes. Celles-ci peuvent se replier sur elle-même, ressentir de la peur, de l’insécurité, de l’anxiété, de la confusion et même souffrir de dépression. Dans certains cas, la maltraitance peut même mener certaines personnes au suicide.

Certains indices peuvent permettre de déterminer si vous êtes une personne qui fait de la maltraitance. Posez-vous les questions suivantes : est-ce que l’autre personne a peur de vous? Est-ce que vous prenez toutes les décisions? Est-ce que vous croyez savoir ce qui est mieux pour un autre adulte? Est-ce que vous prenez l’argent ou les biens d’une autre personne? Est-ce que vous administrez mal la médication? Est-ce que la personne aînée est mal nourrie?

Pour venir en aide à une victime, le soutien des membres de la famille, des proches, des amis et des intervenants jouent un rôle important dans le processus de guérison. Nous vous dressons une liste de comportement souhaitable à adopter auprès d’une personne victime : écouter, croire, recevoir, encourager ses forces, la déculpabiliser, favoriser son autonomie, valider ses émotions, aider et accompagner.

Vous croyez être victime de maltraitance ou croyez qu’une personne aînée près de vous le soit ? N’hésitez pas à en parler à une personne en qui vous avez confiance, en parler à votre CLSC, à votre médecin, la sûreté du Québec, à des organismes communautaires, etc.

Vous pouvez aussi vous référer à la ligne d’écoute AIDE ABUS AÎNÉS (1 888 489-2287). Cette ligne est un service confidentiel sans frais accessible partout au Québec à tous les jours. Que vous soyez un aîné victime de maltraitance, un membre de la famille ou encore un intervenant en contact avec une personne maltraitée, vous pouvez utiliser ce service. Du personnel professionnel expérimenté est là pour vous écouter, vous conseiller et vous diriger vers les ressources les plus adéquates pour répondre à vos besoins.

Le 16 juin prochain, lors des Jeux des 50 ans et plus qui se tiendront à Petite-Vallée, la table de bientraitance de la MRC Côte-de-Gaspé tiendra un kiosque d’information qui traitera de la maltraitance.

J’aimerais terminer en citant de nouveau monsieur Yvon Deschamps : « Négliger un aîné en le privant de nourriture, de soin, de médicament. Manipulez, isolez, dénigrez, faire peur…moi, ce qui me ferait peur, ce serait qu’on ferme les yeux là-dessus, qu’on fasse comme si ça n’existait pas ».

Ne laissez pas la maltraitance s’installer!

*Membre de la table locale pour la bientraitance des Ainés de la Côte-de-Gaspé.