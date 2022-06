Avis de décès

Denis Fournier

Au CISSS de la Gaspésie, CHSLD Mgr Ross de Gaspé, le 10 mai 2022, est décédé à l’âge de 76 ans, monsieur Denis Fournier, époux de madame Marie-France Lemieux demeurant à Grande-Vallée.

La famille vous accueillera en la Résidence Funéraire Harris Gleeton de Grande-Vallée le vendredi 3 juin 2022 à compter de 11 h. Les heures de visites sont de 11 h à 14 h 45. Les funérailles auront lieu le même jour à l’église de Grande-Vallée à 15 h.

Denis Fournier laisse dans le deuil : son épouse : Marie-France Lemieux; son fils : Jean-Denis (Véronique); ses 2 filles : Julie (Patrick), Marie-Ève (Nicolas); ses 3 soeurs : Irma, Claire, feu Marthe et Marie ses 2 frères : Jules et Sarto; ses beaux-frères et belles soeurs ainsi que proches parents et ami(e)s.

Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de l’Est du Québec.

L’équipe du Journal désire offrir ses sincères condoléances aux familles éprouvées.