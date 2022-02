La surmortalité : un indicateur pour comparer les conséquences de la pandémie

Qu’est-ce que la surmortalité?

Au début de la pandémie, on a rapidement constaté que les enjeux liés au dépistage de la COVID‑19 pouvaient nuire à la comparabilité des situations observées d’un endroit à l’autre. L’analyse de l’excès de mortalité, ou surmortalité, s’est alors imposée comme une approche permettant de meilleures comparaisons (ONS, 2020 ; Kontis et coll., 2020).

En comparant le nombre total de décès observés lors d’une période de crise à celui auquel on aurait pu s’attendre normalement, le calcul de la surmortalité permet d’estimer l’effet net de cette crise sur la mortalité. L’analyse de la surmortalité ne remplace pas complètement l’examen des données de causes de décès si elles sont disponibles, mais elle s’avère pertinente en raison de la causalité parfois imprécise, multiple ou inconnue des décès.

Le résultat de ce type d’analyse doit être interprété comme le bilan net de l’ensemble des conséquences de la pandémie sur les décès, y compris l’effet direct (mortalité due à la COVID‑19) et les effets indirects, qu’ils soient positifs ou négatifs (baisse de la mortalité due à certaines causes, hausse de la mortalité due à d’autres causes en raison, par exemple, du délestage ou de l’isolement, effets compensatoires liés au devancement de certains décès, etc.). D’autres facteurs indépendants de la pandémie peuvent également expliquer certains épisodes de surmortalité durant la même période, par exemple une canicule.

La surmortalité au Québec en 2020 et 2021

Dans un rapport réalisé par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) en collaboration avec l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), la surmortalité au Québec au cours de l’année 2020 est mesurée et comparée aux décès liés à la COVID‑19 (INSPQ, 2021).

On estime que le nombre de décès observés du 23 février 2020 au 2 janvier 2021, soit une période d’environ 10 mois, a été de 9 % plus élevé qu’attendu. Lors de la première vague (du 22 mars au 27 juin 2020), la surmortalité a été de 25 %, et a atteint 55 % lors du pic de la semaine du 26 avril au 2 mai. La surmortalité globale est estimée à 6 % lors de la deuxième vague (du 13 septembre 2020 au 2 janvier 2021).

En 2021, après un début d’année encore touché par la surmortalité liée à la deuxième vague, une situation de légère sous-mortalité a été observée au Québec jusqu’à la mi-année environ. Cette sous-mortalité a surtout été observée dans les régions les plus fortement touchées par la première vague, soit Montréal et Laval (voir les données par regroupement de régions), ce qui suggère qu’un phénomène de déplacement des décès (effet de moisson) a pu s’opérer. L’effet protecteur de certaines mesures sanitaires a pu également avoir un effet, notamment sur l’absence de mortalité liée à la grippe. Les données provisoires du deuxième semestre de 2021 suggèrent le retour à une mortalité proche des niveaux normalement attendus.

(Suite dans la prochaine parution).