Échos de la Maison des Aînés…

Eh oui! Les travaux d’agrandissement de la Maison des Aînés sont débutés depuis le 29 novembre 2021 et se termineront à l’automne 2022.

Quelques résidents(tes) ont dû être relocalisés temporairement dans leurs familles.

Les résident.e.s qui restent doivent faire preuve de résilience et d’adaptation à cause du bruit.

Les activités se poursuivent 3 jours/semaine.

COVID 19

• Les visites peuvent se poursuivre à deux proches aidants par jour mais séparément.

• Une liste de 4 visiteurs proches aidants donnée par chaque résident.e.s seront autorisés pour les visites.

• Le masque demeure toujours obligatoire pour entrer dans la résidence.

Au moment d’écrire ces lignes ce sont les directives que nous avons. Cependant elles sont, comme vous le savez, sujettes à changement par la santé publique.

La vie continue, on s’adapte à toutes les situations et on demeure confiant que bientôt tout rentrera dans l’ordre.

Salutations à tous les lecteur.trice.s .