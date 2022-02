Avis de décès

Jeannine Philibert

Au CISSS de la Gaspésie, Hôpital de Gaspé, le 22 novembre 2021, est décédée à l’âge de 91 ans et 3 mois, madame Jeannine Philibert, épouse de feu monsieur Xavier Roy demeurant à Gaspé et autrefois de Pointe-Frégate.

Une célébration de sa vie a eu lieu à la Résidence Funéraire Harris Gleeton de Cloridorme le 26 novembre 2021 et de là au cimetière de l’endroit.

Madame Jeannine Philibert laisse dans le deuil : 3 filles : Sylvie (Paul-Émile), Émilia, Sabine (André); 1 fils : Lucien; 2 petits-fils : Nicolas (Marie-Chantale) et Yan; 2 arrière-petites-filles : Mia et Félicia; 1 frère : Laurent; 1 soeur : Ghislaine; beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que de nombreux ami.e.s.

Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Gaspé.

Marius Coulombe

Au CISSS de la Gaspésie, CHSLD Mgr Ross, le 26 novembre 2021, est décédé à l’âge de 87 ans et 10 mois, monsieur Marius Coulombe fils de feu monsieur Louis Coulombe et de feu dame Attala Richard demeurant à Cloridorme.

Une célébration de sa vie a eu lieu à la Résidence Funéraire Harris Gleeton de Cloridorme le samedi 4 décembre.

Monsieur Marius Coulombe laisse dans le deuil : 1 soeur : Bernadette, 1 frère : Hermas, neveux, nièces ainsi que de nombreux ami.e.s.

Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique de Cloridorme.

Jacqueline Bernatchez

Au CISSS de la Gaspésie – Hôpital de Gaspé, le 29 novembre 2021, est décédée à l’âge de 84 ans, dame Jacqueline Bernatchez, épouse de feu monsieur Octave Minville demeurant à Grande-Vallée.

Une célébration de sa vie a eu lieu à la Résidence Funéraire Harris Gleeton de Grande-Vallée le vendredi 3 décembre 2021.

Madame Jacqueline Bernatchez laisse dans le deuil : ses enfants : Alcide, Valère, Anna, Sylvie et Danny; leurs conjointes et conjoints, 7 petits-enfants, 7 arrière-petits-enfants, 1 frère Gaston, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, ainsi que parents et ami.e.s.

Les gens qui le désirent peuvent faire un don à l’organisme de leur choix.

Gaétane Guillemette

Au CISSS de la Gaspésie, Pavillon Mgr. Ross, le 29 novembre 2021, est décédée à l’âge de 69 ans, madame Gaétane Guillemette, épouse de feu monsieur Réginald Coulombe de Cloridorme.

Madame Gaétane Guillemette laisse dans le deuil 6 soeurs : Théonile, Lise, Christiane, Roberte, Anne-Marie et Alphéda; 3 frères : Magella, Franklin et Rodrigue; belles-soeurs, beaux-frères, neveux, nièces ainsi que plusieurs proches parents et ami.e.s.

Un recueillement en l’honneur de madame Guillemette aura lieu à l’été 2022 à la Résidence Harris Gleeton de Grande-Vallée. Les détails seront divulgués au printemps prochain.

« Là-bas, au bout du chemin, se lève un nouveau matin »

Si vous désirez offrir vos sympathies à sa famille, vous êtes invités à faire un don à l’Association du cancer de l’Est du Québec.

Ses frères et soeurs vous remercient pour vos bons mots.

Carole Gagnon

Au CISSS de la Gaspésie, Hôpital de Gaspé, le 9 décembre 2021, est décédée à l’âge de 48 ans, madame Carole Gagnon demeurant à Grande-Vallée.

Madame Carole Gagnon laisse dans le deuil : sa fille : Jessie Côté (Jérôme Richard); ses parents : Jean-Marie Gagnon et Gabrielle Lamy; ses 3 frères : Daniel, Claude (Guylaine) et Marc; sa soeur : France (Gilles), Nathacha; ainsi que proches parents et ami.e.s.

Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l’Association du Cancer de l’Est du Québec.

Perreault Simony

Au CISSS de la Gaspésie – CHSLD Mgr Ross, le 25 décembre 2021, est décédé à l’âge de

82 ans, monsieur Perreault Simony, époux de feu dame Germaine Mathurin et fils de feu dame Anne-Marie Coulombe et de feu monsieur Jean-Marie Simony demeurant à Cloridorme.

Les funérailles ont eu lieu le mercredi 29 décembre 2021 en l’église de Cloridorme.

Monsieur Perreault Simony laisse dans le deuil : 2 soeurs et 1 frère : Céline (feu Jean-Marc Minville), Marcel (Jacinthe Fortin), Francine (Rock Martel), beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, ainsi que parents et ami.e.s.

