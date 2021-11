Lancement des consultations publiques pour la gestion des matières résiduelles

C’est par le lancement d’un questionnaire en ligne suivi de séances publiques que les MRC du Rocher-Percé et de la Côte-de-Gaspé vont solliciter la contribution des citoyens, des commerçants, représentants d’institutions et d’industries et des décideurs à la mise à jour du Plan de gestion des matières résiduelles 2022-2029 (PGMR).

Ce plan a été rédigé par la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie (RITMRG) à partir des travaux du comité PGMR formé des représentants des municipalités et MRC. Cette 4e édition du PGMR est spéciale et plus audacieuse car elle va au-delà des actions conventionnelles. Comme le mentionne Nadia Minassian, présidente du conseil d’administration de la RITRMG et préfète de la MRC du Rocher-Percé. « Depuis 1999, pour gérer les matières résiduelles de nos territoires, on a mis en place toutes les infrastructures, on a fourni tous les services et on a investi progressivement jusqu’à plus de 7 millions par an. Malgré tous ces efforts, on enfouit encore environ 50% de ce qu’on génère! On a tous les outils pour faire le travail, il faut maintenant faire ce travail ensemble en suivant la cadence, en écoutant les consignes. Et ça commence par répondre à notre sondage et participer aux séances virtuelles de consultation publiques » renchérit-elle.

Daniel Côté, vice-président de la RITMRG et maire de la ville de Gaspé renchérit en ajoutant, « C’est seulement par le changement de pratique, d’habitudes qu’on va maitriser les augmentations de coûts et de volume à l’enfouissement. Avec le nouveau PGMR, on n’est plus dans la grosse construction, on est dans les petits détails comme la sensibilisation, l’éducation, l’accompagnement pour améliorer nos pratiques de gestion de nos matières. C’est un plan qui se jouera en équipe et qui va nous permettre de

« scorer » seulement si tout le monde joue. »

Le PGMR 2022-2029, c’est la proposition de sept grandes orientations déployées en près de 60 actions. Des actions parfois moins concrètes, moins tangibles mais qui s’additionnent les unes aux autres pour atteindre les objectifs visés soient :

– Détourner un maximum de matières recyclables, compostables et valorisables de l’enfouissement

– Augmenter le taux de participation aux bonnes pratiques

– Réduire la génération totale des matières résiduelles en mettant l’accent sur la réduction à la source et le réemploi

Pour Nathalie Drapeau, directrice générale de la RITMRG « on ne peut plus consacrer nos budgets à répéter qu’une couche souillée, ça ne va pas dans le bac de récupération! Il faut dépasser nos limites, poursuivre nos innovations, marque de commerce de notre organisation, mais aussi faire preuve de vision pour un plan qui nous guidera pour au moins les sept prochaines années. S’investir dans la réduction à la source pour limiter la production de matières à gérer, prolonger la durée de vie de nos infrastructures et rendre le réemploi de nos biens plus sexy voire incontournable… c’est là qu’on s’en va et ce n’est plus un choix, c’est une nécessité! ». D’ailleurs, la

7e orientation du PGMR offre un avant-goût en proposant une vision stratégique de gestion des matières résiduelles en amont que ce soit par l’élaboration d’une approche décisionnelle basée sur le principe de la réduction à la source et la réduction des impacts GES, la révision des pratiques de consommation en prônant des achats responsables ou en vrac ou des mesures de bannissement de certaines matières ou produits.

La RITMRG est propriétaire opératrice du centre de tri des matières recyclables, du site de compostage des matières organiques et du lieu d’enfouissement technique pour les déchets. Elle assure la gestion des écocentres de la MRC du Rocher-Percé, la gestion du contrat de collecte et transport, le déploiement de l’équipe d’agent vert, l’application du règlement sur la GMR. Elle est reconnue pour son audace, son implication, sa créativité dans le domaine de la gestion des matières résiduelles. Le verre transformé chez nous, les puces sur les bacs pour tarifer en fonction du principe générateur-payeur, l’accompagnement personnalisé auprès des entreprises, le traitement de l’eau de compostage par les saules sont quelques exemples de nos initiatives.