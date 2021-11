Des échos de la Maison des Aînés de Grande-Vallée

Dame nature nous offre un superbe été et nos résidents en profitent pleinement même avec certaines restrictions qui sont encore en vigueur malheureusement. Mais le meilleur s’en vient, en étant prudent encore un peu on finira bien par sortir de cette « Pandémie ».

En juin, avec la collaboration du Centre d’action bénévole et son directeur monsieur Louis Jérôme Cloutier, nous avons eu un après-midi dédié à la maltraitance faites aux aînés, Une description de ce qu’est la « Maltraitance faite aux aînés » nous a été expliquées par monsieur Marcel Bélanger afin d’en faire la prévention. Les résidents ont participé à la discussion en se demandant même si ça pouvait exister dans notre coin, et monsieur Bélanger de leur répondre : « Ça existe partout, il faut donc être prudent ! »

La symbolique de cette journée fut de mettre en terre des « plants de tomates » avec quelques résidents(tes); il ne restera qu’à les arroser et la récolte suivra.

Aussi, à chaque semaine, nous avons de belles journées pour sortir dehors! De plus, le CISSS de la Gaspésie et des Îles me réfèrent deux jeunes dynamiques soient : Laurianne Hould et Benoit Plante. Ils ont de nouvelles idées et une aisance avec les personnes âgées hors du commun si je peux m’exprimer ainsi. Nos résidents en sont très heureux et l’animatrice l’est tout autant. Ils apportent un vent de fraîcheur sur nos activités régulières. Que peut-on demander de mieux ?

En juillet, nous avons eu droit à un concert de violon classique par la talentueuse Eve Liboiron. Un moment de pur bonheur pour ceux qui étaient présents… ils n’ont pas manqué l’occasion de lui demander de revenir, ce qu’elle a fait la semaine dernière au grand bonheur des résidents.

Sur l’initiative de nos étudiants, une séance de photographies a eu lieu avec nos résidents, ils se sont prêtés à l’exercice joyeusement, cette activité a laissé un album souvenir à chacun, chacune des participants.

Comme toute bonne chose à une fin, nos jeunes étudiants nous quittent cette semaine.

Merci infiniment pour leur beau travail en espérant les revoir l’an prochain.

Nous vous informons aussi que nos Bingo sont de retour, tous les mercredis à 13 h 30.

Prendre note : à compter du 13 août, il n’y a plus de gardien de sécurité à l’entrée mais les consignes doivent quand même être respectées (lavage des mains, changement du masque, signature du registre). Merci de votre collaboration.

Bonne fin d’été !