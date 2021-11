Au nom de Culture Tourisme Grande-Vallée, permettez-moi de remercier tous les artisans et donateurs qui ont collaboré si généreusement encore cette année. Grâce à vos dons, nous avons pu recueillir la jolie somme de 734,25 $ lors de notre bingo traditionnel culturel et artisanal qui s’est déroulé sur deux soirées, les 21 et 22 juillet.

Sans les artisans, les créateurs, les marchands, nous ne pourrions réussir. Vous êtes très importants pour cette cause et plus encore, puisque vous faites rayonner la Boutique du Havre partout dans la région, ici et ailleurs. Les commentaires reçus nous font du bien et nous donnent le goût de faire encore plus afin de promouvoir notre culture et notre fierté. Vous êtes et nous sommes des gens de cœur et fiers de notre magnifique coin de pays. En mon nom personnel, comme coordonnatrice de l’événement, je vous dis merci du fond du cœur et à l’an prochain. Vous retrouverez ici la liste des généreux artisans donateurs.

