Avis de décès

Ghislain Coulombe

Au CISSS de la Gaspésie, hôpital de Gaspé, le 16 août 2021, est décédé à l’âge de 80 ans et 5 mois, monsieur Ghislain Coulombe, époux de dame Jeanne Bernatchez demeurant à Grande-Vallée.

Une célébration de sa vie a eu lieu en l’église de Grande-Vallée le dimanche 22 août 2021.

Monsieur Ghislain Coulombe laisse dans le deuil, outre son épouse, 1 fils : Alain (Lyne); 2 filles: Lucette (Sarto) et Ghislaine; 4 petits-enfants: Josianne (Jean-François), Guy Antoine (Marie-Ève), Sandrine (Marco) et Magalie; 2 arrière-petits-fils: Éloi et Victor; 3 frères: Marcel, Lewis et Serge; beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que de nombreux amis.

Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique de Grande-Vallée.

