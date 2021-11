Hommage à monsieur Lucien Minville

Grande-Vallée 1941

Le Journal publie ceci :

Monsieur et madame Roméo Minville (Irène Lachance) annoncent la naissance d’un fils Lucien. Les parrain et marraine sont monsieur et madame Romuald Minville, oncle et tante de l’enfant. La porteuse, madame Lucien Robinson, grand-maman de l’enfant.

Vous connaissez la coutume, tous les nouveaux-nés étaient portés par une porteuse désignée puisque la maman devait rester au lit… c’était le seul temps qu’elle avait pour se reposer et récupérer avant d’entreprendre la besogne et se mettre en route pour une autre grossesse!

En 1941, la place des femmes est derrière leurs maris, entre parenthèses. Mais ces femmes ont occupé une place importante dans l’évolution de l’espèce. Chapeau à nos mamans et grands-mamans !

C’est rare qu’une naissance ordinaire soit publiée dans le journal de l’époque… prémonition… peut-être… mais avec le temps on s’est bien rendu compte que cet enfant devenu grand ou plutôt devenu vieux allait devenir quelqu’un d’extraordinaire.

Moi, personnellement, je l’ai connu quand j’avais 15 ans environ; il était avec sa douce Marie-May, mon voisin d’en face…beau bonhomme plutôt beau monsieur ce monsieur Lucien …mais on a appris à le connaître et on a découvert qu’il écoutait sur la ligne de téléphone pas tout le temps juste le samedi soir quand on se préparait pour la petite danse et que nos propos sur les petits gars de la colonie l’agaçaient un peu…il a traversé chez-nous pour nous faire taire …et à partir de ce moment, nous l’avons craint et aussi louche que cela puisse paraître, nous l’avons aimé. Oui, aimé et respecté!

Lucien et Marie-May ont eu un fils, Nelson, Nelson Minville qui est devenu au fil du temps lui aussi une personnalité extraordinaire. Permettez-moi de le saluer! A suivi Marylène qui est devenue elle aussi très importante parce qu’elle est sa physiothérapeute personnelle…à l’inverse des autres, c’est elle qui apprend à son père à marcher….

Notre ami Lucien a plusieurs cordes à son arc même s’il ne chasse pas …il est un des meilleurs acériculteurs je dirais de la région, il connaît le bois comme le fond de sa poche, il est un jardinier hors-pair, il est une référence dans ce domaine et ses tomates sont plus grosses et plus juteuses que toutes les autres et parlons de ses framboises et ses fraises, y en a pas comme lui, une chance que la Bolduc ne l’a pas rencontré…parce qu’elle lui aurait certainement dédié une toune!

Et parlons de sa mémoire… sa passion pour la généalogie et les faits divers… et ceux qui ont marqué l’histoire de Grande-Vallée surtout! Il a réussi à rassembler les Minville de souche et approfondir ses connaissances sur ses origines; demandez-lui ce que vous voulez et s’il ne connaît pas la réponse, il va la chercher et la trouver et vous l’expliquer et vous amener ailleurs sur une autre piste tout aussi intéressante et ça ne finit pas ! Pour moi, il est un phénomène rare! Il est la mémoire du village et c’est le temps de l’honorer et lui tirer toutes les informations avant qu’il ne s’éteigne parce que même extraordinaire, il ne sera pas éternel. Moi j’adore le piquer parce que je connais toujours la réponse …depuis que j’ai

15 ans qu’il me la répète mais je ne peux vous la dévoiler parce que trop grasse …ou déplacée mais je sais que c’est sans malice et par pure amitié !

Lucien est doté aussi d’un talent de conteur et de comédien …sa facilité à mémoriser des textes l’ont amené souvent à jouer dans les pièces de théâtre et comédies musicales montées chez-nous. Il a fait partie de plusieurs comités et il a été sollicité plus souvent qu’à son tour et quand Lucien donne sa parole, croyez-moi, il est au rendez-vous !

Il est un homme de communauté et je dirais même de communauté religieuse…pour lui des statues dépeinturées, ça ne devrait pas exister… alors, il se met à la recherche de bénévoles en utilisant ses réseaux sociaux et oui il est capable de faire ça aussi et il a quelques réponses positives à ses demandes… il a même publié ceci dernièrement : « si les canadiens gagnent, est –ce qu’il y aura des gentilles personnes pour aller couper l’herbe sous les pieds de la statue de la dame » et tout est restauré sans plus de flafla… et Lucien est fier de ses réalisations et là, il prend des photos et remets ça sur facebook. Et ainsi, il augmente sa popularité …y est donc ben fin ce monsieur Lucien! Et je dois admettre finalement qu’il l’est et avec lui, on a l’heure juste! Il adore rire, faire rire et son humour est sans limite.

Aujourd’hui, en ce 17 juillet 2021, nous avons décidé de souligner sa participation active à la vie de notre village. Culture Tourisme lui tient à cœur et Culture Tourisme est fier de le remercier d’une façon particulière en lui offrant une œuvre de Patrick Minville…et en passant, si Patrick, qui réside au Nouveau-Brunswick, a accepté d’exposer ici chez-nous, c’est grâce une fois de plus aux jasettes qu’il a eues avec monsieur Lucien sur l’histoire de Grande-Vallée et de l’importance de conserver cette histoire vivante.

Accepte ce cadeau qu’il nous fait extrêmement plaisir de t’offrir. De plus, nous entendrons une des plus belles chansons du répertoire français, une chanson de Jean Ferrat, Que la montagne est belle, interprétée aujourd’hui par nul autre que son fils, Nelson Minville, sa conjointe Annie Cotton et leurs trois enfants, Léo, Jules et Henri .

Mesdames et messieurs, faites du bruit pour notre invité, monsieur Lucien Minville!