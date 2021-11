Remerciements au personnel de la campagne de vaccination

Le CISSS de la Gaspésie tient à rendre hommage et à remercier l’ensemble de l’équipe qui a participé et qui contribue toujours à l’effort de vaccination dans la région.

Aux employés réguliers, aux retraités, aux étudiants, nous tenons à vous féliciter pour votre capacité d’adaptation face à cette situation qui n’est pas toujours facile, vous faites la différence et rendez possibles les résultats enviables dont jouit la Gaspésie actuellement en ce qui a trait à la campagne de vaccination.

Un merci spécial aussi aux retraités qui sont revenus en grand nombre pour participer à cette campagne de vaccination d’envergure, votre apport est inestimable. Nous pouvons dire sans gêne que vous êtes toujours capables de contribuer à la santé et au bien-être des Gaspésiens. Nous vous devons une fière chandelle. Votre travail est reconnu et mérite d’être souligné publiquement.

Le travail et le dévouement combinés des retraités et des employés réguliers, sans oublier les nombreux étudiants, ont créé une synergie particulière qui a permis au CISSS de la Gaspésie de se démarquer de façon considérable et d’être dans le groupe de tête au Québec en termes de réussite pour la campagne de la vaccination. Ces succès réjouissent largement les membres du conseil d’administration et la population car avant tout, ils ont été obtenus pour le bénéfice et la sécurité de l’ensemble des Gaspésiens. Un dévouement exemplaire, en quelque sorte « un fait d’armes » qu’il nous faut souligner.

En date de dimanche, le 25 juillet à 16 h, 77% des Gaspésiens ont reçu une première dose et plus de 66% une deuxième dose, c’est remarquable. Il nous faut encore aller plus loin.

« C’est un sentiment incroyable de voir l’effort combiné d’employés actuels, d’étudiants et de retraités revenus sur le terrain qui mène aux résultats positifs que nous connaissons. J’ai fait le tour des sites de vaccination dans les dernières semaines, ce qui est d’autant plus remarquable, c’est l’ambiance qui y règne, les gens sont contents d’y contribuer. C’est rassurant pour chacun de nous. Je vous remercie encore une fois, nous sommes dans le dernier droit, ne lâchons pas. » -Chantal Duguay, présidente-directrice générale, CISSS de la Gaspésie.

Il est à noter que les gens qui voudraient obtenir une première ou une deuxième dose peuvent obtenir l’ensemble des informations nécessaires à cet effet en visitant le site Web du CISSS de la Gaspésie, section vaccination, ou en composant le 1-877-725-2515.