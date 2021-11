Bonjour chers lecteurs et lectrices, me revoilà pour vous présenter un aperçu du contenu de ce numéro.

Ce mois-ci, plusieurs pages sur l’inauguration de l’Anse Julien-Chicoine. L’étudiant qui travaillait au Journal cet été ainsi que moi, avons travaillé sur cet article. Le hasard s’il existe, a voulu que notre étudiant porte le même nom : Julien Chicoine! Quoi qu’il en soit, pour ceux et celles qui n’ont pas assisté à cet événement ou qui désirent se rappeler ce qui s’y est dit, nous avons recueilli et retranscrit le contenu des différentes allocutions prononcées pendant cet événement.

Au moment où vous recevrez ce numéro du journal, la 15e édition de la marche Alzheimer débutera ses activités. Il y en a tout au long du mois de septembre. Marie-Berthe Bélanger, intervenante pour le point de service Alzheimer Estran/Murdochville vous en dresse un aperçu des plus détaillé.

Monsieur Lucien Minville, notre historien local, fut l’objet d’un hommage particulier de la part de Culture Tourisme avec la complicité et la participation de son fils, Nelson, sa conjointe et ses enfants. Vous apprendrez dans cet article, les multiples facettes de cet homme que l’on gagne à connaître. Et quoi de mieux, pour le décrire qu’une petite histoire de son histoire.

Culture Tourisme fait un court résumé de ses activités de l’été qui se termine bientôt. Un remerciement aux donateurs qui ont contribué au succès de cette année, y est fait.

Le CISSS de la Gaspésie fait état de la campagne de vaccination sur son territoire. Vous constaterez qu’elle fut une réussite grâce à la participation de la population ainsi que de l’ensemble de l’équipe qui y a participé.

Des consultations ainsi que des séances publiques ont été effectuées par la MRC du Rocher-Percé et de la Côte-de-Gaspé pour la mise à jour du Plan de gestion des matières résiduelles 2022-2029. Elles permettront d’aider à maitriser les augmentations de coûts et de volume à l’enfouissement. C’est une question de protection de l’environnement pour nos générations futures.

Nos aînés se portent bien et Lynne Lebreux nous livre un compte rendu intéressant de ce qui s’est fait et ce qui est à venir.

Le Festival en chanson nous informe des résidences artistiques et des prochaines tournées de spectacle qui sont à l’horaire dans la région.

Finalement, l’Association des personnes handicapées de l’Estran (L’Harmonie) nous invite à participer à leur Assemblée générale annuelle qui se déroulera le 28 septembre prochain.

Voilà un court résumé de certains articles de cette parution. Je tiens en terminant à remercier notre étudiant, Julien Chicoine, pour l’apport de ses compétences au Journal. Ce fut personnellement pour moi, une expérience enrichissante. Il a su démontrer des talents et des compétences utiles pour le Journal. Il entreprend sa deuxième année au Cégep de Gaspé en Sciences de la nature et je me joins au conseil d’administration pour le remercier et lui souhaiter tout le succès possible dans ses études.

Je vous dis à la prochaine!