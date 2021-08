Société Alzheimer Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Bonjour à vous,

Les membres du comité organisateur sont fiers de vous présenter les activités prévues au calendrier pour notre campagne annuelle de financement 2021.

Avant tout, notre président d’honneur, monsieur Bernard Beaudoin, désire partager avec vous cette magnifique photo, qui démontre que malgré la maladie d’Alzheimer, l’amour d’une vie ne peut disparaître dans l’oubli, car le cœur lui, n’est pas atteint par l’Alzheimer.

Louiselle Fournier, une marcheuse élite qui nous appuie depuis 15 ans, appuyée d’un groupe de bénévoles, va recueillir vos bouteilles et cannettes le samedi 7 août prochain. N’hésitez pas à leur apporter vos contenants consignés et/ou à faire un don !



Sarah Fournier, notre nouvelle recrue, vous offre jusqu’au 5 septembre prochain, des billets pour un tirage d’un panier de produits d’érable d’une valeur de 100 $ et un certificat de 50 $ en produits d’érable de votre choix. Les billets sont au coût de 2 $ le billet ou 3 billets pour 5 $. Merci du fond du cœur Aux Amoureux de l’érable, pour cette commandite. Vous pouvez rejoindre Sarah au 418 393-2774.

Samedi le 28 août, de 9 h à 15 h, lave-auto au Garage Produits Forestiers C.F., situé au 37, St-François-Xavier Ouest, à Grande-Vallée. Bernard Beaudoin, notre président d’honneur et les membres du comité organisateur pour le point de service de l’Estran-Murdochville seront là pour vous accueillir. On vous attend nombreux !

Dimanche le 29 août, à compter de 13 h, au 86 rue Saint-François-Xavier Est, le comité organisateur remettra les dossards à tous nos marcheurs élites de l’Estran/Murdochville. Ceux et celles qui auront terminé leur sollicitation pourront en profiter pour apporter leur contribution financière. Bien sûr, nous accepterons aussi des dons d’entreprises ou d’individus.

Par la même occasion, il y aura une activité porte ouverte du point de service, relocalisé temporairement chez Multi-Services, à Grande-Vallée. Je serai sur place pour répondre à vos questions sur l’accompagnement des personnes vivant avec les différentes maladies neurocognitives. Venez consulter notre centre de documentation : on y retrouve des brochures, guides, dépliants et un service de prêt de livres. Nous avons même des jeux de stimulation pour la personne que vous aidez.



Monsieur Bernard Beaudoin, président d’honneur, nous prépare aussi différentes activités en septembre, mois de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer :

Dimanche le 5 septembre, à compter de 10 h, nous vous invitons à une épluchette de blé d’Inde avec hot-dogs et permis d’alcool. Ce sera une rencontre animée en musique et en chansons, sur la plage de Grande-Vallée à l’Anse Julien-Chicoine, située en arrière du magasin BMR. Monsieur Bernard Babin, directeur général de la SAGÎM sera avec nous pour la fête.

Dimanche le 19 septembre, les nouveaux propriétaires de l’Hôtel de Grande-Vallée, madame Stéphanie Nadeau et monsieur Mathieu Le Guerrier ont accepté de servir avec les bénévoles du comité organisateur notre déjeuner traditionnel pour la cause. Notre président d’honneur offrira bénévolement ses services à la cuisine et des bénévoles assureront le service aux tables et le lavage de la vaisselle.

Mardi le 21 septembre, dès 13 h 30, lors de la journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, nous invitons la population à se joindre à nous pour une marche traditionnelle. Le départ se fera du parc en face de la Maison des aînés pour se rendre au Verger d’Antoine dans la route de la Rivière de Grande-Vallée. Le but de cette marche de groupe est de rejoindre les gens moins intéressés par la nouvelle formule du défi sportif.

Du 4 au 26 septembre 2021, les marcheurs élites qui le désirent sont invités à relever un défi personnel sportif qui les stimule et qui est à la hauteur de leurs capacités. De plus, ils peuvent simplement prendre une photo et/ou faire un court vidéo et envoyer le tout à maude.cyr@sagim.ca agente en communication à la SAGÎM. Pendant cette période du mois de septembre, vous verrez défiler sur la page Facebook de la SAGÎM tous les défis régionaux.

Dimanche le 26 septembre, aura lieu l’événement clôturant la campagne, une émission animée en chansons par des artistes locaux, avec les témoignages d’aidants naturels, de présidents d’honneur et d’intervenants. Cette émission sera réalisée par la Télévision communautaire de l’Estran (TVCE) et diffusée sur les ondes de Télé-Sourire et sur la page Facebook de la SAGÎM. Des bénévoles seront prêts à accepter des dons par téléphone. Ce sera l’occasion de connaître le montant récolté tout au long de la campagne.

Il ne me reste qu’à vous souhaiter de passer un été magnifique ! N’hésitez pas à me contacter pour toutes informations liées à mon rôle d’intervenante ou à la campagne annuelle de financement. Vous pouvez me joindre au 418 393-2083.