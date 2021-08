La SADC plus que jamais présente pour les entreprises

Pour son 30e anniversaire, la Société d’aide au développement des collectivités de Gaspé a réalisé des investissements records de 2,1 M$ au cours de la dernière année, soutenant plus de 200 projets qui ont contribué à maintenir

272 emplois sur le territoire de La Côte-de-Gaspé.

La principale contribution de l’organisme fut sans conteste son soutien aux entreprises touchées par la crise financière liée à la pandémie. En effet, la SADC de Gaspé a accompagné plus de 150 entrepreneurs et versé en prêt 1,3 M$ à 48 entreprises ne pouvant obtenir le prêt du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes auprès des institutions financières.

De plus, l’organisme a injecté dans le milieu 372 000 $ en subvention, ce qui correspond à un montant 5 à 6 fois supérieur aux années précédentes. Ces aides ont permis de soutenir :

– 48 projets d’aide technique, en grande majorité des projets d’innovation numérique et de refonte de site web;

– 133 projets d’aide technique de firmes comptables pour que les entreprises puissent aller chercher le maximum des aides financières disponibles auprès des gouvernements;

– 20 initiatives stratégiques dont l’Animation de la rue de la Reine à l’été 2020, le projet d’évaluation numérique de 50 entreprises et une planification stratégique pour le positionnement hivernal de la Ville de Murdochville.

« Notre impact a été significatif pendant la pandémie avec des interventions dans les cinq municipalités qui composent notre territoire, soit Gaspé, Murdochville, Cloridorme, Petite-Vallée et Grande-Vallée. Je lève mon chapeau à notre petite équipe de quatre employés qui a su composer avec la pression liée à la livraison des programmes, ainsi qu’à nos administrateurs bénévoles qui se sont rencontrés beaucoup plus souvent pour discuter des orientations et pour approuver les projets analysés par l’équipe », mentionne le président du conseil d’administration, monsieur Patrick Denis.



Un milieu toujours en développement



En parallèle à la livraison des programmes spéciaux liés à la pandémie, l’équipe de la SADC de Gaspé a accompagné par ses conseils professionnels plus d’une quarantaine d’entrepreneurs au cours de l’année, en plus de verser 422 000 $ en prêt pour compléter des structures de financement d’une quinzaine de projets d’entreprises.

« La SADC poursuit sur sa lancée de l’année dernière marquée par des investissements record. Malgré la crise, on sent qu’il y a de plus en plus de personnes intéressées par l’entrepreneuriat. Cela s’avère très prometteur pour notre milieu dans un contexte où l’on sait qu’il y aura plusieurs entreprises à vendre au cours des prochaines années en raison de l’âge de nos entrepreneurs », affirme le directeur général de la SADC de Gaspé, Dave Lavoie.



Un tournant vers le développement durable

La SADC de Gaspé a également profité de la dernière année pour entreprendre le virage du développement durable. À la suite d’un diagnostic, l’organisme a adopté sa première politique de développement durable. Forte de cette expérience, la SADC accompagnera une cohorte de six entreprises dans le même processus. La SADC a aussi amorcé la livraison des ateliers Carbone Scol’ERE dans trois classes des écoles primaires de Grande-Vallée et de Murdochville. Les actions des élèves ont permis d’éviter près de 50 000 kilogrammes d’émission de gaz à effet de serre (GES), soit l’équivalent de l’émission d’une douzaine de voitures sur une année, ce qui constitue un excellent début !

La SADC a également aussi poursuivi la livraison du programme de Mentorat d’affaires, son support à l’entrepreneuriat jeunesse et aux projets de la communauté anglophone. Elle assume aussi la coordination du Réseau de La Côte-de-Gaspé, point de rencontre des organismes de développement économique du milieu où sont partagés les principaux enjeux de notre territoire.

Les résultats financiers et le plan d’action 2021-2022 seront dévoilés à l’Assemblée générale annuelle le mercredi

8 septembre dans un format qui demeure toutefois à définir.