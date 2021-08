Des nouvelles de vos écoles…

… À travers tous les moyens de communication, nous avons tenté de vous informer de la vie scolaire pendant l’année scolaire 20-21. Je profite de cette publication pour partager avec vous des informations en lien avec l’année qui se termine, mais aussi avec celle qui débute bientôt.

Tout comme en juin 2020, l’année qui s’est terminée en juin 2021 a été riche en défis pour l’ensemble de la communauté éducative. Nous avons dû nous adapter, innover et persévérer afin d’y faire face efficacement, tout en maintenant le cap sur le bien-être et sur la réussite éducative de nos jeunes.

En plus de poursuivre les apprentissages et la réalisation de tâches pour permettre aux enseignants de reconnaître le niveau de compétences de chacun, nos élèves ont pu participer à différentes activités. Les élèves de différents niveaux scolaires ont pu participer à des sorties éducatives dans le village, à Forillon, Prével ou même à Percé. De différentes façons, il était nécessaire de reconnaître et valoriser tous les efforts et le travail réalisé par tous les élèves et les membres du personnel. De plus, afin de féliciter les comportements positifs et les comportements en lien avec les valeurs de notre école, différents prix furent remis aux élèves selon leurs niveaux scolaires. La pandémie nous a imposé l’organisation de ce moment de reconnaissance en privé, mais j’ai confiance que nous pourrons revivre de beaux moments en ouvrant les portes de notre école à la communauté au moment opportun.

Le 19 juin dernier, nous avons souligné la fin des études secondaires de huit élèves et par le fait même, leur fréquentation de l’école Esdras-Minville. Bien que les mesures sanitaires en vigueur étaient bien restrictives, nous avons pu vivre un moment dont nous nous souviendrons longtemps. Lors de cette soirée, nous avons procédé à la remise de bourses d’études. Une bourse d’accueil et bienvenue de la Fondation du Cégep de La Pocatière a été remise à Émilie Brousseau, en plus des bourses de la Fondation Maître Esdras, d’une valeur de 750 $ chacune, afin de soutenir les élèves dans la poursuite des études postsecondaires. Elles furent remises par tirage au sort, suite à une inscription des élèves et selon l’orientation scolaire. Pour la poursuite des études dans un programme préuniversitaire, la bourse fut remise à Joanie Lemieux. Pour la poursuite des études dans un programme technique, la bourse fut remise à Émilie Brousseau et pour la poursuite des études dans un programme professionnel, le tirage a favorisé Samuel Côté. Pour la bourse dans le programme professionnel, bien que le hasard ait favorisé Samuel Côté, celui-ci a généreusement invité son « compagnon de tirage » sur la scène afin de partager avec lui le montant de la bourse. Samuel Richard recevra donc la moitié de cette bourse. Une bourse de l’Academie Impact – Danie Beaulieu a aussi été remise à Samuel Côté. Cette bourse avait pour but de souligner le parcours au secondaire, les efforts soutenus, la persévérance dans les moments plus compliqués et le progrès jusqu’à l’obtention du diplôme d’études secondaires.

Nous avons profité de cet évènement pour remettre la Médaille académique du Gouverneur général pour l’année scolaire 2020-2021 à Julien Chicoine.

Au moment où vous lisez ces lignes, les vacances tirent à leurs fins et des gens sont de retour pour la mise en œuvre du plan de la rentrée du ministère de l’Éducation et de la Santé. Nous en sommes où avec la pandémie ?

Nous avons reçu les grandes orientations de la rentrée en juin dernier et le plan sera mis à jour selon la situation. Les orientations du plan de la rentrée 2021-2022 ont été établies en fonction de la situation sanitaire actuelle et de l’avancement du déploiement de la vaccination en population générale. Ils supposent qu’à la rentrée scolaire, 75 % de la population âgée de 12 ans et plus aura été vaccinée, la majorité des 12-17 ans ayant reçu deux doses.

Je vous invite à prendre connaissance du feuillet de la rentrée 2021.

J’en profite pour vous rappeler pourquoi nous sommes là.

Nous voulons une école stimulante, ouverte sur le monde où nous nous engageons ensemble afin que chacun apprenne et réussisse.

C’est certain que pour y arriver, nous comptons sur une équipe de professionnels de l’éducation, des parents toujours présents, sans oublier…qu’il faut tout un village pour élever un enfant (proverbe africain).

Merci de votre collaboration.