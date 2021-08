Avis de décès

Jean-Marc Côté

Au CISSS de la Gaspésie, Centre d’hébergement Mgr- Ross , le 25 juin 2021 est décédé à l’âge de 64 ans et 9 mois monsieur Jean-Marc (Ti-Marc) Côté, fils de feu monsieur David Côté et de dame Jeanne-D’Arc Lebreux demeurant à Grande-Vallée.

Une célébration de sa vie a eu lieu en l’église de Grande-Vallée le 30 juin 2021.

Monsieur Jean-Marc (Ti-Marc) Côté laisse dans le deuil : sa mère : madame Jeanne-D’Arc Lebreux; ses

6 soeurs : Jocelyne, Lilia (Nelson), Ramona, Marina, Marie-Alma (Jean), Marie-France (René-Claude); ses 7 frères : Alex (Marjolaine), Langis (Jeanne-D’Arc), Éric (Astride), Claudel (Manon), Yoland, Judes (Diane), Égide; neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que de nombreux ami(e)s.

Il est parti rejoindre son père David, sa petite soeur Micheline, ses 2 frères : Jocelyn (Odette) et Léger.

Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l’Association du cancer de l’Est du Québec.

Herméline Francoeur

Au Centre hospitalier des Monts, le 10 juillet 2021, est décédée à l’âge de 94 ans, dame Herméline Francoeur, épouse de feu monsieur Émilien Minville demeurant à Grande-Vallée.

Les funérailles ont eu lieu le vendredi 30 juillet 2021 en l’église de Grande-Vallée.

Madame Herméline Francoeur laisse dans le deuil : ses enfants : Desneiges, Hilda, Langis (Anna-Marie), Harris, Lola (François), Fabien, Louise, Estelle, Yves (Monique) et Brigitte; 22 petits-enfants, 36 arrière-petits-enfants, 1 frère, 6 soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, ainsi que parents et amis.

Les gens qui le désirent peuvent faire un don à l’Association du cancer de l’Est du Québec.

Marie-Anna Coulombe

Au CISSS de la Gaspésie, Centre d’hébergement Mgr- Ross, le 14 juillet 2021, est décédée à l’âge de 80 ans, dame Marie-Anna Coulombe, épouse de monsieur Paul-Aimé Bélanger demeurant à Petite-Vallée.

Une célébration de sa vie aura lieu à une date ultérieure à la Résidence Funéraire Harris Gleeton de Grande-Vallée.

Madame Marie-Anna Coulombe laisse dans le deuil : son époux monsieur Paul-Aimé Bélanger, ses enfants : Harold, Nathalie, Élizabeth et Dave, leur conjointe et conjoint, 5 petits-enfants, 1 arrière-petite-fille, 2 soeurs : Diane et Madeleine, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que parents et amis.

Les gens qui le désirent peuvent faire un don à l’Association du cancer de l’Est du Québec.

Sylvia Côté

Au CISSS de la Gaspésie, Hôpital de Gaspé, le 16 juillet 2021, est décédée à l’âge de 89 ans et 11 mois, dame Sylvia Côté, épouse de feu monsieur René Minville demeurant à Grande-Vallée.

Une célébration de sa vie a eu lieu le 25 juillet 2021 à la Résidence Funéraire Harris Gleeton de Grande-Vallée.

Madame Sylvia Côté laisse dans le deuil : ses enfants : Dominique, Clairence (Christiane), Jean-Yves (Dany), Jovette (Marcel), Renée (O’Neil), Christine (Gaétan), Valérie (Steve); 18 petits-enfants, 21 arrière-petits-enfants, 1 soeur Laurette, 1 belle-soeur Gertrude, neveux, nièces, ainsi que parents et amis.

Les gens qui le désirent peuvent faire un don à la Fabrique de Grande-Vallée.

Jeannine Coulombe



À son domicile, le 18 juillet 2021, est décédée à l’âge de

86 ans dame Jeannine Coulombe, épouse de feu monsieur Paul-Aimé Huet demeurant à Cloridorme.

Les funérailles ont eu lieu le 29 juillet 2021 en l’église de Cloridorme.

Madame Jeannine Coulombe laisse dans le deuil : ses enfants : Nicole, Bertrand, Jacques (Claudine) et Alain, ses petits-enfants : Jennifer, Laura et Alexis, 1 beau-frère, 2 belles-soeurs, neveux, nièces, ainsi que parents et amis.

La famille désire adresser ses remerciements à la

docteure Sonia Bourque et aux infirmières et infirmiers du service de maintien à domicile.

Marina Huet

Au CISSS de la Gaspésie, Centre d’hébergement Mgr-Ross, le 20 juillet 2021, est décédée à l’âge de 86 ans et 6 mois, madame Marina Huet, épouse de monsieur Jean-Marc Fournier demeurant à Grande-Vallée.

Une célébration de sa vie a eu lieu à la Résidence Funéraire Harris Gleeton de Grande-Vallée, le 22 juillet 2021.

Madame Marina Huet laisse dans le deuil outre son époux, ses 5 filles : Lucette (Marius), Josette, Yvanne (Noël), Suzanne, Nancy (Ronald); 2 fils : Noël (Liliane) et Marcel (Laurence); 13 petits-enfants; 13 arrière-petits-enfants; 2 soeurs : Murielle et Noëlla; 4 frères : Onil, Alcide, Réal et Pierrot; beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs ami(e)s.

Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique de Grande-Vallée.

Le conseil d’administration du Jounal Le Phare vient d’apprendre le décès de la mère de notre directeur, Noël Denis Samson et tient à lui transmettre ses plus vives condoléances.

Elle est décédée le 20 juillet dernier à l’âge de 86 ans et

8 mois. Les funérailles auront lieu le vendredi 6 août 2021 à

15 h en l’église de l’Anse-au-Griffon.

Madame Roma Boulay laisse dans le deuil : ses 6 enfants : Délenda (Guy-Marie), Jean-Marc (Lili), Noël Denis (Johanne), Yves-Marie (Nicole), Johanne (Léo) et Ghislain (Marie-Élise), ses 11 petits-enfants, 16 arrière-petits-enfants, 2 frères, 4 soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux & nièces ainsi que de précieux(ses) ami(e)s de la Villa des Buissonnets.