Ouverture de la nouvelle urgence de l’hôpital de Gaspé

Gaspé, le 15 juillet 2021 – Le CISSS de la Gaspésie tient à informer la population et ses usagers que la nouvelle urgence de Gaspé est en fonction depuis ce matin, 15 juillet, 7h. L’urgence, qui était auparavant située à l’arrière de l’hôpital de Gaspé, est dorénavant située à l’avant du côté ouest de celle-ci. Les personnes qui se présentent pour des prélèvements en laboratoire, des rendez-vous en pneumologie ou inhalothérapie ou encore les visiteurs doivent se diriger vers l’entrée principale de l’hôpital de Gaspé pour recevoir leurs services. Nous rappelons que les heures de visites sont de 14h à 15h le jour et de 19h à 20h en soirée. Évidemment, dans le but d’assurer le meilleur service possible aux usagers, le CISSS de la Gaspésie a prévu des agents de repérage sur les lieux durant les premiers jours de ce changement pour s’assurer que tous trouvent l’entrée adéquate pour le service recherché.