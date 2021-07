GASPÉ, QC, le 13 juill. 2021 /CNW Telbec/ – Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre des ressources naturelles et ministre responsable de la région de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Jonatan Julien, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, fera une annonce concernant l’offre de soins et de services à Gaspé.