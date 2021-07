Vaccination sans rendez-vous et vaccination mobile

Gaspé, le 7 juillet 2021 – Le CISSS de la Gaspésie offrira plusieurs cliniques de vaccination sans rendez-vous dans les prochains jours sur son territoire et ajoute la vaccination mobile à ses moyens pour rejoindre la population.

La distribution de vaccins dans ces cliniques s’adresse aux personnes qui n’ont pas de rendez-vous réservé actuellement. Notons que les cliniques s’adressent autant aux gens qui souhaitent recevoir une première ou une deuxième dose.

Ces cliniques se dérouleront selon l’horaire que vous trouverez au bas de ce communiqué. Veuillez noter qu’il y aura un nombre de doses limité sur chaque site et le site sera ouvert jusqu’à épuisement des doses.

Des véhicules à l’effigie de la campagne de vaccination se déplaceront aussi sur le territoire. Il y aura un véhicule en déplacement par MRC et ils se déplaceront dans les lieux publics où des gens seraient susceptibles de vouloir être inoculés.

Avec le variant Delta qui pointe à l’horizon et une possibilité de 4e vague à l’automne, Dr Yv Bonnier-Viger rappelle « qu’il est important de recevoir deux doses de vaccin contre la COVID-19 dès que possible pour bien se protéger contre le variant Delta. »

Le CISSS rappelle que son opération personnalisée se poursuit, c’est-à-dire que toutes les personnes qui ont reçu une première dose en Gaspésie seront rappelées individuellement pour fixer un rendez-vous pour la deuxième dose.

Pour prendre rendez-vous par téléphone, composez le 1 877-644-4545. Finalement, pour toutes questions relatives à votre preuve vaccinale, l’opération de vaccination en générale, ou les rendez-vous de 2e dose, nous vous invitons à composer le 1-877-725-2515, des agents seront en mesure de répondre à vos questions.

CALENDRIER DE LA VACCINATION SANS RENDEZ-VOUS

Notez que les trois types de vaccins (Pfizer, Moderna et AstraZeneca-deuxième dose) sont normalement disponibles jusqu’à épuisement des doses.

Lou Landry

Agent aux communications et aux relations avec les médias

CISSS de la Gaspésie

lou.landry.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca

581-886-3424